Renumit pilot de raliuri din România, mort într-un stupid accident petrecut în timpul unei etape oficiale. „Nu a avut nicio șansă”

Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit într-un tragic accident petrecut pe circuit, chiar în timpul unei etape oficiale din Campionatul Național de Rally Cross la Câmpulung.

Dan Bodea, unul dintre cei mai cunoscuți piloți de raliuri din România, și-a pierdut viața în timpul unei etape oficiale din cadrul Campionatului Național de Rally Cross,

Tragedia s-a întâmplat la Câmpulung, unde un autoturism a scăpat de sub control și a ieșit de pe carosabil, lovind din plin zona tehnică. În mulțime se afla și Dan Bodea, care a fost rănit grav.

„Mașina a intrat direct în zona unde erau mai mulți oameni, iar Dan Bodea nu a avut nicio șansă”, spun martorii la accident.

Echipele medicale prezente la eveniment au intervenit pentru a-i acorda pilotului primul ajutor. Din păcate, în ciuda manevrelor de resuscitare, viața lui Dan Bodea nu a mai putut fi salvată.

La scurt timp după tragedie, Federația Română de Automobilism Sportiv (FRAS) a transmis un mesaj emoționant:

„Din păcate, viaţa lui Dan Bodea nu a mai putut fi salvată. Cea de-a doua persoană accidentată se află în afara oricărui pericol, având nevoie de îngrijiri medicale. Transmiterea acestei veşti ne umple de tristeţe. Organizatorii îşi exprimă întreaga compasiune şi tot sprijinul faţă de familia, colegii şi prietenii lui Dan. Siguranţa sportivilor, echipelor şi spectatorilor rămâne prioritatea noastră, iar o anchetă este în desfăşurare pentru a stabili circumstanţele exacte ale producerii acestui eveniment. Rămas bun, Dan! Amintirea ta va rămâne mereu vie pe circuitele de Autocross.”

Autoritățile au deschis o investigație pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a produs accidentul.