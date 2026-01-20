„Un miracol printre epave”: fetiță de 6 ani, singura supraviețuitoare a familiei din accidentul feroviar din Spania

Cristina, o fetiță de șase ani, este singura supraviețuitoare a unei familii care se afla într-unul dintre trenurile care s-au ciocnit lângă Cordoba, în localitatea Adamuz, scrie El Mundo. Familia ei se întorcea acasă în Aljaraque după ce vizitase Madridul, asistând la meciul Real Madrid – Levante UD și vizitând stadionul Santiago Bernabéu.

O fotografie cu familia pe băncile stadionului a fost folosită de rude pe rețelele de socializare pentru a încerca să-i localizeze după accident.

Supraviețuirea miraculoasă a Cristinei

Primarul orașului Aljaraque, Adrián Cano, a descris supraviețuirea fetiței drept un „miracol”. Cristina a suferit doar zgârieturi, vânătăi și câteva copci la cap. Rapoartele indică că micuța ar fi fost aruncată printr-o fereastră în timpul impactului și a fost găsită ulterior rătăcind printre epava trenurilor.

Restul familiei nu a avut aceeași soartă: tatăl ei, José Zamorano, fratele ei de 12 ani și un văr în vârstă de 25 de ani au fost identificați printre victime. Mama, Cristina Álvarez, este încă dispărută, însă autoritățile au confirmat că nu se numără printre supraviețuitorii salvați.

Doliu și sprijin comunitar

Tragedia a zguduit comunitățile din Aljaraque și Punta Umbría, orașul natal al mamei. Familia era cunoscută și apreciată, fiind proprietarii unei afaceri cu utilaje agricole, a unui magazin de haine pentru copii și a unui food truck.

Ambele consilii locale au declarat trei zile de doliu oficial, iar Primăria Aljaraque a înființat o echipă de psihologi disponibili 24 de ore pentru a sprijini familia. Primarul orașului Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, a declarat că municipalitatea este „complet devastată” în timp ce procesul de identificare a victimelor prin teste ADN continuă.