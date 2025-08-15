search
Vineri, 15 August 2025
Salvamontiștii intervin pe un traseu din munții Bucegi, alertați de o persoană care acuză dureri în piept și frisoane

Publicat:

Salvamontiștii brașoveni au intervenit vineri, 15 august, pe un traseu din munţii Bucegi pentru preluarea unei persoane care acuză probleme de sănătate.

FOTO: Salvamont Brașov
FOTO: Salvamont Brașov

„Acțiune în desfășurare! Formația Salvamont Râșnov alături de echipa de prim răspuns din cadrul Salvamont Brașov, intervin de urgență pentru acordarea primului ajutor și evacuarea unei persoane care acuză dureri în piept și frisoane.

A fost solicitat sprijin aerian, prin elicopterul SMURD, iar operațiunea este în plină desfășurare. Vom reveni cu detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile”, transmite Salvamont Brașov.

Braşov

