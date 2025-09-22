Președintele organizației municipale a UDMR Brașov, pus la pământ și încătușat de polițiști în urma unui scandal la un liceu din Brașov

A fost scandal la „Zilele Maghiare” de la Brașov. Evenimentul a degerat în noaptea de 20 spre 21 septembrie 2025. Toró Tamás, președintele organizației municipale a UDMR Brașov, a fost încătușat.

Evenimentul a avut loc în curtea Liceului Teoretic „Áprily Lajos” .

Potrivit martorilor, Toró Tamás, președintele organizației municipale UDMR Brașov și principalul organizator al manifestării, ar fi avut un comportament agresiv, a refuzat să se legitimeze și chiar ar fi bruscat un polițist aflat în misiune, potrivit Transilvania 365.

În urma incidentului, a fost imobilizat și încătușat de forțele de ordine.

„La data de 21 septembrie a.c., în jurul orei 01.30, un echipaj de poliție din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 1 Poliție a fost direcționat, în urma primirii unui apel telefonic, pentru a interveni la o sesizare privind manifestarea turbulentă a unor persone prezente în incinta unei unități situate pe strada După Ziduri, din municipiul Brașov. La fața locului, polițiștii au constatat că, în incinta unității, în cadrul unui eveniment, era redată muzica la o intensitate ridicată.Tot aici, au identificat și un bărbat, care la momentul interceptării și legitimării, a devenit recalcitrant și agresiv, fapt pentru care a fost nevoie de imobilizarea acestuia, pentru încetarea acțiunilor de tulburare a ordinii publice”, a transmis IPJ Brașov.

La locul incidentului a fost solicitat și sprijinul unui echipaj medical, însă persoana turbulentă a refuzat transportul către unitatea spitalicească.

„Față de cele constatate de către polițiști, bărbatul a fost sancționat contravențional, în conformitate cu prevederile Legii 61/1991-R pentru tulburarea ordinii și a liniștii publice, refuzul de legitimare și provocarea de scandal. Poliția Brașov va manifesta constant fermitate în intervențiile pentru protejarea cetățenilor, dar și pentru menținerea corespunzătoare a climatului de ordine și liniște publică”, a mai transmis IPJ Brașov.