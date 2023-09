Spectacol în premieră în România: Un musical într-un planetariu!

Începând de vineri, 29 septembrie, de la ora 18.00, Planetariul ”Cosmonaut Dumitru Prunariu” Brașov va introduce un nou spectacol în program, The Dark Side of The Moon (audiență target: vârsta minimă 14 ani sau 10 ani dacă însoțitorul își asumă responsabilitatea), un show fabulos de 45 de minute care combină impresionanta muzică Pink Floyd cu imagini hipnotice create cu ajutorul tehnologiilor de ultimă oră.

Show-ul redă toate cele 10 piese de pe album, fiecare melodie fiind legată de o temă vizuală diferită care transformă spectatorii și îi duce dincolo de tărâmurile realității. Ascultați albumul, ”simțiți” Sistemul Solar!

Speak to me Money

Breathe Us and Them

On the Run Any Colour You Like

Time Brain Damage

The Great Gig in the Sky Eclipse

Pe 27 februarie 1973, casa de discuri EMI Records a susținut o conferință de presă pentru debutul noului album Pink Floyd, „The Dark Side Of The Moon”, la Planetariul din Londra. Deși atunci, pe cupola planetariului, se puteau arăta doar o serie de stele, constelații și imagini ale cosmosului, care erau prezentate în timp ce muzica era redată în difuzoare, reprezentația a avut un succes extraordinar, chiar și în lipsa a trei dintre cei patru componenți ai trupei. Cincizeci de ani mai târziu, în semn de recunoaștere pentru acest album iconic, a fost realizat acest spectacol fabulos, spectacol care va tulbura, emoționa și impresiona.

Din aceeași dată, de vineri 29 septembrie 2023, programul Planetariului Cosmonaut Dumitru Prunariu Brașov se va modifica, după cum urmează:

Program Planetariul Cosmonaut Dumitru Prunariu Brașov

Marți, Joi și Sâmbătă

10.00: Patrula Zula – Cu picioarele pe Pământ

11.00: CapComGo! – Istoria misiunilor Apollo

12.00: Cerul nopții - Constelațiile

13.00: Universul Nevăzut

15.00: Găurile Negre – Dincolo de infinit

16.00: Soarele, steaua noastră vie

17.00: Mai rapid decât lumina

18.00: Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon

Miercuri, Vineri și Duminică

10.00: Patrula Zula – Cu picioarele pe Pământ

11.00: CapComGo! – Istoria misiunilor Apollo

12.00: Sistemul Solar, casa noastră

13.00: Universul Nevăzut

15.00: Găurile Negre – Dincolo de infinit

16.00: Soarele, steaua noastră vie

17.00: Mai rapid decât lumina

18.00: Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon

Luni (în perioadele vacanțelor școlare și ale sărbătorilor legale)

10.00: Patrula Zula – Cu picioarele pe Pământ

11.00: CapComGo! – Istoria misiunilor Apollo

12.00: Satelix

13.00: Universul Nevăzut

15.00: Găurile Negre – Dincolo de infinit

16.00: Soarele, steaua noastră vie

17.00: Mai rapid decât lumina

18.00: Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon

Detalii spectacol: https://zoobrasov.ro/planetariu/the-dark-side-of-the-moon/