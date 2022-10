Eclipsa văzută prin telescop. Mii de brașoveni au stat la rând chiar mai bine de o oră

În centrul Brașovului, locuitorii orașului au putut vedea eclipsa prin ochelari speciali sau prin trei telescoape. Oamenii au stat la rând chiar mai mult de o oră ca să poată vedea fenomenul

Mii de brașoveni și-au dorit să vadă eclipsa de soare care a fost vizibilă din țara noastră. Planetariul Dumitru Prunariu de la Grădina Zoologică Brașov a venit cu mulți ochelari pentru eclipsă și cu trei telescoape prin care doritorii să poată vedea ce se întâmplă de fapt în timpul unei eclipse de soare.

„Ne-am gândit să vedem soarele și prin ochelari de eclipsă – ca să poți urmări eclipsa la orice moment – și prin trei telescoape. Sunt trei ca să poată vedea cât mai mulă lume anumite detalii ale Soarelui care se pot observa doar folosind anumite filtre. Vedem pete solare, filamente, protuberanțe, plaje solare sau alte detalii și, în același timp, vedem și Luna, cum „se bagă” în fața Soarelui”, a explicat Sorin Ion, reprezentantul Planetariului Dumitru Prunariu.

În Parcul Nicolae Titulescu s-au strâns foarte mulți brașoveni care își doreau să vadă eclipsa prin telescop. Unii au venit cu dotările proprii, dar cei mai mulți au văzut fenomenul astronomic cu ajutorul ochelarilor speciali sau cu al telescoapelor instalate pentru eveniment.

„Avem experiență din anul în care a fost ultima oară. Eram în București și acolo toată lumea avea CD-uri. Mai merge și cu un geam afumat la lumânare, bun ca să nu-ți strici ochii”, explică un bărbat mai în vârstă.

„Am văzut niște mici pete și părți albe ale Soarelui, iar acele sunt plaja Soarelui, partea mai albă, iar punctele sunt pete mici, explozii”, povestește un băiețel.

„Mie mi se pare foarte interesant pentru că nu am mai văzut niciodată eclipsă de soare. Luna acoperă Soarele, nu de tot, pe jumătate”, a spus un alt băiat.

„Ce mi se pare foarte interesant este că pare să fie ora 5 după-amiaza, cu toate că e abia 1. Nu am mai văzut niciodată așa ceva”, a spus o fetiță.

„Ne uităm la eclipsă. Am văzut live și pe telefon, dar nu e totuna cu adevăratul live. Sunt cu nepoțelul, Mihăiță, care are 10 ani și este elev la Licel Honterus. Ne bucurăm că suntem cât de cât în față, pentru că am stat ceva timp la coadă, aproape o oră”, a spus o bunicuță venită cu nepoțelul să vadă eclipsa prin telescop.

În medie, de pe Pământ sunt vizibile aproximativ două eclipse de soare în fiecare an, însă nu din același loc. Din România, ultima dată când s-a văzut o eclipsă solară a fost în 2015. În 1999 a fost ultima eclipsă totală care a putut fi observată din țara noastră, fenomen care se va repeta abia în 2081.