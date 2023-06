Astronaute străine, fascinate de Brașov. „Vrem să mai venim“, spun cosmonautele aduse în România de Dumitru Prunariu

Nicole Stott, o astronaută americană care a fost de două ori în spațiu, și Sara Sabry, prima femeie din Africa în spațiu, s-au arătat fascinate de Brașov și și-au promis că vor reveni la poalele Tâmpei

Trei astronauți au vizitat, vineri, 16 iunie 2023, Planetariul de la Grădina Zoologică din Brașov și au stat de vorbă cu elevii curioși să afle mai multe despre experiența extraordinară a zborului în spațiu.

Românul Dumitru Prunariu, născut și crescut la doar câteva sute de metri de planetariul care îi poartă numele, a fost însoțit de americanca Nicole Stott – care a fost de două ori în spațiu - și de egipteanca Sara Sabry, prima femeie din Africa și prima musulmană în spațiul cosmic.

Cei trei le-au împărtășit experiența elevilor prezenți la Planetariul de la Grădina Zoologică și le-au răspuns întrebărilor.

Cel puțin trei premiere marcate de Sara Sabry

Sara Sabry a stat doar 10 minute în spațiu, anul trecut, pe o navetă privată a lui Jeff Bezos, însă experiența a fost uimitoare.

„Am fost aleasă să merg în spațiu și am devenit prima egipteancă, prima musulmană și prima femeie africană care a mers în spațiu. După ce m-am întors am discutat foarte mult despre cum m-a schimbat experiența și cum o voi folosi la întoarcerea pe Pământ, deoarece sloganul companiei care m-a trimis este „Mai mult spațiu pentru Pământ”. Și tot ce facem în spațiu – toate tehnologiile, toate inovațiile – le facem pentru a îmbunătăți viața pe Terra și să salvăm cât mai mulți oameni când planeta va muri. Mi-am dat seama de responsabilitatea pe care o am și o are fiecare dintre noi față de planeta Pământ și cât de mult avem nevoie să o protejăm”, a spus Sara Sabry.

Americanca Nicole Stott a vorbit despre a doua misiune la care a participat.

„Al doilea meu zbor în spațiu cred că vrem să credem că a fost diferit! În anumite feluri, pentru că eram deja obișnuiți cu ce se întâmplă, dar simți forța lansării la fel ca prima dată, ești la fel de uimit când te uiți pe fereastră cum erai și la primul zbor. Banal este felul în te miști, deja știi cum să te miști, știi cum funcționează lucrurile. Cred că ești extrem de surprins în fiecare zi de fermecătoarea noastră planetă văzută prin fereastră. Cred că la al doilea zbor eram preocupată mai tot timpul să știu cum pot lucra mai eficient și să pot experimenta mai mult din punct de vedere științific. Și asta nu-mi permitea să am mai mult timp la fereastră”, a glumit Nicole Stott.

Dumitru Prunariu, fericit să îi ducă pe astronauți la Brașov

Dumitru Prunariu spune că se bucură de fiecare dată să le arate astronauților orașul său natal.

„Îmi face plăcere să vin la Brașov, în orașul meu natal, cu invitați speciali din domeniul cosmic, în primul rând, pentru că avem ce arăta, avem o istorie interesantă și în domeniul zborului, dar, prin mine, și în domeniul cosmonauticii, avem acest planetariu superb, foarte modern, aici la Noua și, de asemenea, avem o serie întreagă de facilități – aș pomeni Universitatea Transilvania, pe care intenționăm să o vizităm data viitoare – și avem multe frumuseți”, a spus Dumitru Prunariu.

Fascinate de Terra văzută din spațiu, cele două astronaute s-au arătat la fel de fericite să vadă Brașovul și împrejurimile. Anul acesta au văzut Poiana Brașov și Castelul Bran, dar și-au propus să revină aici ca să se poată bucura mai mult de frumusețea locului.