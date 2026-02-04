Spitalul din Arad, subiectul unui nou scandal. Cazul pacientului care a trebuit să-şi cumpere pernă la internare

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad se află din nou în centrul unui scandal, după ce rudele unui pacient au fost nevoite să-i cumpere acestuia o pernă, la internare, şi au semnalat această situaţie preşedintelui CJ Arad.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad este din nou în centrul atenției, după un incident care a stârnit reacții puternice în spațiul public. Rudele unui pacient internat au fost nevoite să cumpere o pernă pentru acesta, întrucât, la momentul internării, patul pus la dispoziție nu era dotat cu un astfel de obiect de strictă necesitate.

Cazul a fost făcut public chiar de președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, acesta detaliind situația printr-o postare pe pagina oficială de Facebook a instituției, după ce a fost sesizat de rudele pacientului.

Potrivit sesizării, bolnavul a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe, unde a așteptat mai multe ore până când a fost găsit un pat disponibil. În momentul internării, însă, în salon nu exista o pernă, iar aparținătorii au fost nevoiți să meargă să cumpere una, pentru ca pacientul să poată sta în condiții minime de confort.

Ce spune conducerea spitalului

În acest context, președintele CJ Arad i-a solicitat explicații managerului Spitalului Clinic Județean de Urgență, care a dispus o verificare internă.

„Am verificat sesizarea dumneavoastră, la spital. Pe secție nu mai erau perne curate. Infirmiera și asistenta responsabile de salon trebuiau să solicite lenjerie superiorului ierarhic, deoarece în stocul spitalului erau suficiente perne curate, și nu să vă trimită să cumpărați. Pentru că nu au respectat procedurile, cele două angajate vor fi sancționate conform prevederilor din Codul Muncii.

Conducerea spitalului își exprimă dezaprobarea față de disconfortul creat și îi încurajează pe pacienti și aparținători să sesizeze eventualele probleme, medicului curant, medicului șef al secției sau asistentului șef, este răspunsul răspunsul spitalului.

Preşedintele consiliului Judeţean Arada este, însă, în continuare nemulţumit.

„În spital, pacientul trebuie să fie în centrul preocupărilor tuturor cadrelor medicale, indiferent că sunt brancardieri, infirmieri sau medici specialiști. Oamenii care ajung acolo cu o afecțiune nu trebuie să simtă nici neglijența, nici indispoziția de moment a unor angajați. Cadrele medicale care nu fac față acestor cerințe se pot transfera în sistemul privat sau se pot reorienta în carieră”, a transmis Iustin Cionca.

Ca președinte al Consiliului Județean Arad, știu foarte bine ce eforturi facem să ducem bani pentru dezvoltarea spitalului. Cunosc și eforturile mediului de afaceri din Arad și ale societății civile. Totuși, deși ne străduim și avem rezultate foarte bune în construirea de secții noi, în cumpărarea de aparatură modernă, atitudinea unor angajați ai spitalului afectează efortul colectiv de credibilizare a sistemului de sănătate publică din Arad.

O spun foarte serios și foarte ferm: cer anchetă pentru fiecare abuz, pentru absolut fiecare derapaj și cer cele mai severe sancțiuni! Așa cum apreciem fiecare cadru medical care își face treaba conștiincios, cu seriozitate, nu vom lăsa pe nimeni să își bată joc de efortul comunității arădene și de dorința colectivă de a beneficia de servicii medicale de calitate!”, a transmis preşedintele CJ Arad pe Facebook.

Acest ultim incident semnalat de președintele CJ Arad vine după ce, recent, un paznic de la secția de Urgențe a luat scaunul pe care stătea o pacientă cu febră, considerând că îi aparține. În urma anchetei interne, paznicul respectiv şi colegul său de tură și-au dat demisia.