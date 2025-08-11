După ce drumurile au fost afectate de ploile torențiale din ultima perioadă, pompierii, jandarmii și salvamontiștii au parcurs zeci de kilometri, cu autospeciale, vehicule utilitare și pe jos, transportând provizii urgente la stâna ciobanilor blocați pe un versant din Dârmoxa, Suceava.

Ploile abundente și scurgerile de pe versanți din ultimele zile au afectat grav căile de acces, îngreunând deplasarea.

Ca urmare a unei solicitări urgente, autoritățile au organizat un convoi umanitar pentru a transporta produse alimentare și de strictă necesitate (inclusiv sare pentru animale) unor ciobani care au amenajată stâna pe un versant din zona localității Dârmoxa, a precizat luni, 11 august, ISU „Bucovina” Suceava.

Un echipaj mixt format din 15 pompieri, doi jandarmi și doi salvamontiști, cu autospeciale de teren, a pornit duminică dimineață spre destinație. Primii 80 de kilometri au fost parcurși pe șosea, iar pe drumurile forestiere deplasarea a fost încetinită de terenul afectat de ploile recente

„Când accesul autospecialelor a devenit imposibil, pompierii au folosit vehiculul utilitar amfibiu ARGO, cu tracțiune integrală 8x8, reușind să mai avanseze încă 3 kilometri. De acolo, salvatorii au continuat pe jos, cărând în spate saci cu alimente, apă și alte produse de strictă necesitate”, a mai transmis ISU Suceava.

„Au fost întâmpinați cu bucurie de ciobani”

Ultimii 1,5 kilometri, pe o pantă mai dificilă, au fost parcurși pedestru până la stână.

„Ajunși la destinație, au fost întâmpinați cu bucurie de ciobani. Produsele au fost depozitate, iar între câteva cuvinte de mulțumire și povești despre experiențele trăite în perioada în care zona Broșteni a fost afectată de cele mai mari inundații din istoria recentă, salvatorii au confirmat că efortul lor și-a atins scopul: ajutorul a ajuns la timp, iar legătura cu oamenii din comunitate a fost întărită”, a mai precizat sursa citată.

Amintim că, vineri, un elicopter SMURD Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație (IGAV) a desfășurat o misiune de monitorizare și recunoaștere aeriană a zonelor montane din județul Suceava, afectate de inundații. În cadrul misiuni, 300 de kilograme de produse lactate au fost preluate de la stânele izolate, pentru a nu se strica.

Duminică, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Şoldan, a anunţat că, fără sprijinul Guvernului, toate casele distruse de inundaţiile de acum două săptămâni şi-au găsit constructori, iar localitatea Broşteni va deveni cel mai mare şantier.