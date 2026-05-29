Vineri, 29 Mai 2026
Primarul liberal al unei comune din Brașov, condamnat la închisoare pentru trafic de droguri

Primarul PNL al comunei Ungra, Silviu Șchiopu, a fost condamnat definitiv la un an şi patru luni de închisoare cu executare de către magistrații de la Curtea de Apel Brașov, într-un dosar de trafic de droguri de risc.

Silviu Șchiopu, primarul din Ugra, și-a dat demisia FOTO: Facebook
Silviu Șchiopu, primarul din Ugra, și-a dat demisia FOTO: Facebook

Iniţial, Tribunalul Braşov îl condamnase pe Şchiopu la o pedeapsă privativă de libertate de 2 ani şi 6 luni, însă magistraţii Curţii de Apel au aplicat o reducere în temeiul circumstanţelor atenuante judiciare prevăzute de Codul penal.

"(Instanţa - n.r.) admite apelurile declarate de inculpaţii Schiopu Silviu Mircea, D. E., SC Ungra CBD SRL, SC Natural CBD SRL împotriva sentinţei penale (...) pronunţată de Tribunalul Braşov (...) pe care o desfiinţează în ceea ce priveşte individualizarea judiciară a pedepselor", se arată în Hotărârea de joi a Curţii de Apel Braşov, postată pe portalul instanţelor, scrie Agerpres.

În acelaşi dosar au mai fost judecaţi un coinculpat căruia instanţa de apel i-a redus, de asemenea, pedeapsa de la 2 ani şi 6 luni la 1 an şi 4 luni de închisoare, precum şi două societăţi comerciale - SC Ungra CBD SRL (deţinută de edilul din Ungra) şi SC Natural CBD SRL - ambele fiind condamnate la amenzi reduse de la 15.000 de lei la câte 12.000 de lei fiecare.

Silviu Şchiopu a fost reţinut în 2021 pentru vânzarea de produse pe bază de canabis, firma acestuia, Ungra CBD, deţinând şi un magazin online prin care se vindeau produse pe baza de Cannabidiol care, conform prezentării de pe site-ul propriu, se găseşte la speciile de Canabis, precum cânepa.

”Astăzi mă aflu într-o situație dificilă, după pronunțarea unei hotărâri definitive de condamnare cu SUSPENDARE. Respect decizia instanței și, chiar dacă este un moment greu pentru mine și familia mea, consider că liniștea comunității și buna funcționare a Primăriei trebuie să fie mai presus de orice. Din acest motiv, am decis să îmi depun demisia din funcția de primar, fiind convins că acesta este gestul corect și demn pe care îl datorez oamenilor care mi-au acordat încrederea lor”, a scris primarul Șchiopu într-o postare pe Facebook.

Silviu Şchiopu este al doilea primar din Ungra condamnat la închisoare în ultimii ani.

Fostul primar PSD Traian Stanciu, care a condus comuna timp de cinci mandate, a fost condamnat şi el, în 2023, la închisoare cu suspendare pentru o perioadă de 2 ani, pentru "complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene".

