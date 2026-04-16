Fostul primar al Iașului, Ionel Onofraș, condamnat definitiv la 19 ani de închisoare pentru viol este căutat de autorități

Sentința de 19 ani și patru luni de închisoare primită de fostul primar al municipiului Iași, Ionel Onofraș pentru viol este definitivă, însă nu a putut fi pusă în executare, după ce acesta nu a fost găsit la domiciliul declarat, notează Ziarul de Iași.

Onofraș, cunoscut în spațiul public și sub porecla „Bebe”, a fost condamnat recent pentru fapte grave de viol asupra unor minore, însă autoritățile nu au reușit până în prezent să îl localizeze pentru punerea în aplicare a mandatului de executare a pedepsei.

Fostul primar a fost arestat în martie 2022 și trimis în judecată câteva luni mai târziu, fiind acuzat că ar fi agresat sexual patru fete minore, pe care le-ar fi invitat în atelierul său sub pretextul unor ședințe foto de tip fotomodel.

În paralel, numele său a apărut și în dosare penale. Într-un caz instrumentat de DNA Bacău, a fost acuzat de înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat, cu un prejudiciu estimat la peste 6 milioane de lei și sute de mii de euro. A fost condamnat definitiv la 4 ani și 4 luni de închisoare, fiind eliberat în 2018.

În dosarul recent, anchetatorii au susținut că acesta ar fi abordat mai multe fete minore sub pretextul unor colaborări în domeniul modei, folosindu-se de activitatea sa de fotograf.

După finalizarea procesului, instanța a pronunțat o condamnare definitivă la 19 ani și patru luni de detenție, însă punerea în aplicare a pedepsei a fost blocată de imposibilitatea localizării sale.

Ionel Onofraș a intrat în atenția publică imediat după Revoluția din 1989, când, la vârsta de 32 de ani, a fost numit primar al Iașului în perioada de tranziție de după 22 decembrie 1989. A ocupat funcția pentru aproximativ două luni, până în februarie 1990.

Ulterior, s-a retras din politică și a devenit om de afaceri, activând în domenii precum comerțul cu textile și materiale de construcții. A fost membru în Consiliul Director al Camerei de Comerț din Iași și a deținut mai multe firme, printre care Occo Silhouette și Intercont SRL.

În plan economic, Onofraș a fost implicat și în proiecte imobiliare de amploare, inclusiv construirea unei vile pe un teren de 1,4 hectare în zona Grădinii Botanice din Iași. Imobilul, realizat după o schiță atribuită arhitectului Ion Mincu, avea peste 1.500 mp și 15 camere, dar a fost ulterior scos la vânzare fără succes.

Poliția urmează să continue procedurile de căutare la nivel național și internațional, în încercarea de a-l localiza și de a pune în executare mandatul de arestare emis pe numele său.