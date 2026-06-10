Pericol ascuns în Brașov. Arbori care par sănătoși, „viguroși și verzi la exterior”, riscă să se prăbușească

În Brașov, zeci de arbori din zona aleii de sub Tâmpa reprezintă un risc major pentru localnici și turiști, recunoaște administrația locală, după ce mai mulți copaci aparent sănătoși s-au prăbușit în ultima perioadă.

→ Imaginea 1/5: Copac cazut în Brasov FOTO FB Primaria Brașov 4 jpg

Cel mai recent astfel de incident s-a produs în weekend pe Aleea Brediceanu, unde un paltin s-a prăbușit.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime, însă situația reprezintă un nou semnal de alarmă cu privire la riscurile pe care le pot ascunde arborii aparent sănătoși, transmite Primăria Brașov.

„Mulți copaci par viguroși și verzi la exterior, însă în interior pot fi afectați de putregai, boli sau degradări structurale care nu sunt vizibile pentru public. În astfel de cazuri, arborii își pot pierde stabilitatea și se pot prăbuși fără avertisment, mai ales în condiții de vânt, ploi abundente sau chiar sub propria greutate. Acest incident demonstrează încă o dată cât de important este să lăsăm specialiștii să își facă treaba și să ținem cont de evaluările realizate de experții în domeniu. Atunci când aceștia identifică arbori care reprezintă un pericol și recomandă intervenții, măsurile nu sunt luate arbitrar, ci au ca scop protejarea vieții și siguranței cetățenilor. Siguranța oamenilor trebuie să fie întotdeauna pe primul loc”, se arată pe pagina de Facebook a municipalității.

Situația readuce în atenție tragedia de anul trecut, când un tânăr de 27 de ani a murit după ce un copac s-a prăbușit peste el în aceeași zonă.

Localnicii spun că riscul este cunoscut, dar măsurile întârzie.

„Trebuie să îi verifice mai des și să fie îndepărtați”, spune unul dintre brașoveni, citat de Digi24, în timp ce alții recunosc că evită zona în zilele cu vânt puternic.

„Arborii care nu mai pot fi salvați vor fi extrași”

Evaluările realizate de Institutul Național de Cercetare în Silvicultură au identificat deja zeci de arbori cu probleme. Autoritățile anunță intervenții, însă acestea vor dura.

„Arborii care nu mai pot fi salvați vor fi extrași, indiferent de situație, pentru a proteja oamenii”, a declarat purtătorul de cuvânt al Primăriei Brașov, Sorin Toarcea. Acesta a precizat că, acolo unde este posibil, copacii vor fi toaletați sau tratați, iar în locul celor eliminați vor fi plantați alții.

Primăria estimează că lucrările de eliminare a arborilor periculoși vor fi finalizate în următoarele luni.

Amintim că în decembrie, vântul puternic a făcut ravagii în Brașov. Mai mulți copaci au fost smulși din rădăcini.

Incidente de acest fel au loc frecvent.