Joi, 12 Februarie 2026
Adevărul
Macron spune că reluarea dialogului cu Putin „nu este o chestiune de zile”: „Lucrurile se pregătesc”

Publicat:

Preşedintele francez Emmanuel Macron a apreciat joi, 12 februarie, că nu există o urgenţă în începerea unui dialog cu liderul rus Vladimir Putin, subliniind importanţa unei cooperări prealabile între europeni, transmite AFP.

Discuția trebuie pregătită „între europeni”, spune Macron. FOTO Profimedia
Discuția trebuie pregătită „între europeni”, spune Macron. FOTO Profimedia

„Nu este o chestiune de zile, lucrurile se pregătesc”, a spus Macron la finalul unui summit european informal în Belgia, potrivit sursei citate, preluate de Agerpres.

„Cred că trebuie acum, mai ales, să lucrăm asupra noastră, asupra a ceea ce vrem să cerem”, a adăugat el.

Liderul francez anunţase în decembrie că vrea să reia contactele directe cu omologul său rus, iar la începutul lui februarie şi-a trimis consilierul diplomatic la Moscova pentru a le pregăti.

„Vrem garanţii de securitate pentru Ucraina”

Discuția cu Vladimir Putin trebuie acum să fie pregătită „între europeni” pentru a putea, „la momentul potrivit, să fim pregătiţi”, a fost de părere Macron.

„Ce vrem noi? Vrem garanţii de securitate pentru Ucraina, dar vrem de asemenea lucruri pentru europeni”, a completat preşedintele francez.

Emmanuel Macron a enumerat, printre priorităţi, „chestiunile de prosperitate, despre viitorul Europei noastre, despre arhitectura de securitate”.

Președintele francez evocase deja, într-un interviu difuzat marţi de mai multe publicaţii, reluarea dialogului cu preşedintele rus, pledând ca aceasta să fie „bine organizată” cu europenii, dar fără „prea mulţi interlocutori”.

