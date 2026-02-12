Macron spune că reluarea dialogului cu Putin „nu este o chestiune de zile”: „Lucrurile se pregătesc”

Preşedintele francez Emmanuel Macron a apreciat joi, 12 februarie, că nu există o urgenţă în începerea unui dialog cu liderul rus Vladimir Putin, subliniind importanţa unei cooperări prealabile între europeni, transmite AFP.

„Nu este o chestiune de zile, lucrurile se pregătesc”, a spus Macron la finalul unui summit european informal în Belgia, potrivit sursei citate, preluate de Agerpres.

„Cred că trebuie acum, mai ales, să lucrăm asupra noastră, asupra a ceea ce vrem să cerem”, a adăugat el.

Liderul francez anunţase în decembrie că vrea să reia contactele directe cu omologul său rus, iar la începutul lui februarie şi-a trimis consilierul diplomatic la Moscova pentru a le pregăti.

„Vrem garanţii de securitate pentru Ucraina”

Discuția cu Vladimir Putin trebuie acum să fie pregătită „între europeni” pentru a putea, „la momentul potrivit, să fim pregătiţi”, a fost de părere Macron.

„Ce vrem noi? Vrem garanţii de securitate pentru Ucraina, dar vrem de asemenea lucruri pentru europeni”, a completat preşedintele francez.

Emmanuel Macron a enumerat, printre priorităţi, „chestiunile de prosperitate, despre viitorul Europei noastre, despre arhitectura de securitate”.

Președintele francez evocase deja, într-un interviu difuzat marţi de mai multe publicaţii, reluarea dialogului cu preşedintele rus, pledând ca aceasta să fie „bine organizată” cu europenii, dar fără „prea mulţi interlocutori”.