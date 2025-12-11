search
Video Zăpadă adusă pe pârtii cu elicoptere pentru noul sezon turistic. „Limita a fost depășită"

0
0
Publicat:

Controverse în Trento-Italia, unde elicopterele au efectuat 40 de zboruri pentru a pregăti pârtiile pentru turiști.

Partie de schi FOTO: Shutterstock
Partie de schi FOTO: Shutterstock

La Trento în Italia, autorităţile au organizat 40 de zboruri cu elicopterul care au durat aproximativ patru ore pentru a transporta zăpada artificială în partea superioară a Monte Bondone. Astfel au fost pregătitele pistele de schi care trebuiau să fie gata cu ocazia sărbătorii L'Immacolata, perioadă în care italienii merg la munte ca să schieze.

  În acea zonă a domeniului schiabil, nu exista aproape deloc zăpadă naturală din cauza vânturilor puternice, iar nici măcar disponibilitatea apei în rezervor și temperaturile potrivite pentru producerea zăpezii artificiale nu puteau garanta pârtiile potrivite pentru schi, relatează La Stampa

Operațiunile au avut loc pe 5 decembrie, dar controversele au izbucnit în zilele următoare: „Operațiunea este un simbol clar al unui model care urmărește să împingă muntele dincolo de limitele sale naturale, ignorând contextul climatic în care trăim acum”, se arată într-o declarație semnată de douăsprezece asociații de mediu din Trentino.

Asociațiile au estimat, de asemenea, impactul pe care operaţiunea l-a avut asupra mediului, cu eliberarea a „cel puțin o tonă și jumătate de CO2”. Trento Funivie, compania care administrează instalațiile, a fost vizată de aceste acuzaţii: „Pe măsură ce clima se schimbă sub ochii noștri (astăzi nivelul de îngheț a ajuns la 3.500 de metri), răspunsul nu poate fi arderea de combustibil pentru a transporta zăpadă artificială către un munte care, în aceste condiții, pur și simplu nu poate garanta ceea ce făcea odinioară.

Paradoxul este evident: în urmă cu mai puțin de trei săptămâni, Trento Funivie, pe paginile sale de socializare, și-a promovat angajamentul „de a permite ca experiențele montane să fie trăite în cel mai autentic și responsabil mod posibil”, doar pentru a recurge apoi la unul dintre cele mai impactante mijloace disponibile pentru a acoperi o pârtie cu zăpadă. 

Necesitatea de a deschide cel puțin 50% din pârtii a apărut pentru a evita pierderea clienților în timpul weekendului prelungit cu ocazia sărbătorii religioase L’Immacolata. Nu toate condițiile meteorologice pot fi compensate artificial și nu cu orice preț”.

Pe de altă parte, președintele diviziei de marketing din Trentino, Giovanni Battaiola, a răspuns acuzațiilor: „Utilizarea elicopterelor în munți este mai frecventă decât ați putea crede. Chiar și vara, așa se recuperează deșeurile. Nu cred că firma responsabilă a făcut-o doar de dragul de a face asta, ci pentru că nu existau alte soluții la momentul respectiv.” Consilierul local Alberto Pedrotti, intervievat de Corriere del Trentino, a declarat că a fost „o decizie de urgență, un caz izolat. Compania a luat decizia independent pentru a salva rezervările turiştilor”.

