În acest weekend se deschid pârtiile de schi din golul alpin de pe Transalpina

Două pârtii din zona golului alpin vor fi deschise de sâmbătă la Transalpina, au anunțat administratorii domeniului.

Conform administratorilor domeniului schiabil, vor fi deschise pârtiile din zona golului alpin, și anume: Teleski 1, Teleski 2, precum și zona alocată săniuțelor.

Pentru transportul turiștilor și al schiorilor vor funționa instalațiile de tip telegondolă 1 și telegondolă 2.

Acestea vor fi deschise în zilele de sâmbătă, duminică și luni, între orele 9.00 și 16.30.

În urmă cu o săptămână, și administratorii de la Păltiniș Arena, județul Sibiu, au anunțat deschiderea pârtiei D.