Un moment neașteptat petrecut la un magazin Lidl din orașul Victoria, județul Brașov, a devenit rapid viral pe TikTok. Un porc a încercat să intre în magazin, stârnind hohote de râs printre clienți și angajați, dar și o reacție savuroasă din partea paznicului.

Incidentul s-a petrecut vineri, când animalul a apărut în fața ușilor automate ale magazinului Lidl. Porcul părea hotărât să intre, dar ușa nu s-a deschis, în timp ce un câine din apropiere îl lătra insistent. După câteva încercări eșuate, suina a făcut un ocol, dar s-a întors din nou spre intrarea principală.

Clienții s-au amuzat copios, însă paznicul magazinului a fost pus într-o situație neobișnuită. Prin sistemul intern de comunicație, acesta a cerut ajutor colegilor: „Avem un porc aicea! Mă auziți? Doamna Cristina, vorbesc serios. Avem un porc. Un porc în față. Ce fac cu el?”, se aude în înregistrare. Bărbatul a încercat apoi să alunge animalul ridicându-și brațele, spre amuzamentul celor din jur.

Reacția clienților: „Un cumpărător special”

„Nu ne așteptam să vedem un cumpărător atât de special astăzi în parcarea de la Lidl, dar clienții s-au amuzat și atmosfera a fost chiar distractivă”, a declarat un localnic care tocmai se pregătea să intre la cumpărături, citat de Salut, Făgăraș.

Clipul cu întâmplarea a devenit rapid viral, adunând aproape 2 milioane de vizualizări și mii de comentarii amuzate. Internauții au glumit că „porcul doar voia să-și ia ceva de mâncare” sau că „a venit la reducerea de sărbători”.