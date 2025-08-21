Video Imagini virale. Un elev care-și atacă profesorul, imobilizat de un polițist cu un procedeu din wrestling

Un polițist din SUA a folosit un procedeu din wrestling pentru a imobiliza un elev violent cu profesorul său.

O întâmplare petrecută într-o sală de sport al unui liceu din SUA a devenit virală pe rețele sociale.

În imagini se observă un elev care are ceva de împărțit cu un profesor și la un moment dat devine chiar violent când cadrul didactic îi cere să se potolească.

Elevul ajunge din tribune direct pe parchetul unde au loc competiții și sare la bătaie, moment în care profesorul bate în retragere, spre ieșirea din sală. Copilul îl urmează îndeaproape iar pe filmare se vede cum este placat de un polițist cu un procedeu demn de disputele din wrestling, o disciplină sportivă derivată din luptele greco-romane.

Cei care au comentat postarea au avut păreri împărțite despre metoda polițistului.

„Acest copil merită să suporte consecințe severe pentru acțiunile sale, dar paralizarea lui pe viață fără un proces echitabil este un rezultat teribil pentru toate părțile implicate. Având în vedere cât de slab era copilul, există metode mult mai puțin riscante de a-l imobiliza”, a comentat o persoană.

Alții au glumit pe situația care s-a creat.

„Polițistul ăla îi urăște pe toți copiii ăia și vrea să-i arunce pe toți la pământ. Probabil că își aruncă la pământ și câinele în fiecare seară, imediat ce intră pe ușă”.