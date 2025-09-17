Gigi Becali a devenit viral pe TikTok, după ce a dat în stânga și-n dreapta bani unor tineri

Imagini din curtea Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Capitală, cu Gigi Becali, 67 de ani, au devenit virale pe platforma TikTok.

Îmbrăcat în negru din cap până în picioare, cu nelipsitele elemente religioase, latifundiarul a scos banii și a fost filmat în timp numera bacnote de 100 și de 200 de lei, pe care le-a dăruit unor adolescenți.

Tinerii s-au fotografiat alături de parlamentar, iar momentele s-au distribuit masiv în spațiul virtual.