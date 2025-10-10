search
Vineri, 10 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Momentul viral în care o fetiță de 10 ani și-a salvat fratele care s-a înecat cu mâncare. Reacția mamei: „A fost ca un înger păzitor”

0
0
Publicat:

Un moment dramatic a fost surprins de o cameră video, în momentul în care o fetiță a reacționat rapid pentru a-și salva fratele mai mic care s-a înecat cu mâncare.

Fetița și-a salvat fratele FOTO: captura video
Fetița și-a salvat fratele FOTO: captura video

O fetiță de aproximativ 10 ani a reacționat rapid atunci când fratele ei mai mic s-a înecat cu mâncare. Fără să ezite, ea l-a lovit ușor pe spate pentru a-l ajuta să elimine obiectul care îi bloca căile respiratorii.

Imaginile arată cum băiatul tusește și se simte mai bine imediat după intervenția surorii sale. Mama lor, care era în apropiere, a fost martoră la întreaga scenă și a declarat că a fost extrem de speriată. 

„Am crezut că am pierdut totul în câteva secunde. Dar fata mea a știut exact ce să facă. A fost ca un înger păzitor”, a spus mama copiilor, vizibil emoționată.

Potrivit NBC News, gestul fetiței a salvat viața fratelui ei și a devenit rapid viral pe internet.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în construcția unui aeroport cu Primăria Sectorului 4
digi24.ro
image
Anunțul Hidroelectrica, despre noile tarife la energie. Cât ar putea crește facturile la un consum de 100 kWh/lună
stirileprotv.ro
image
Acces interzis pentru proprietarii de apartamente. Ce nu pot solicita locatarii, potrivit Codului Civil
gandul.ro
image
Un bărbat a turnat benzină pe el și pe mașină într-o stație de carburanți din Timișoara
mediafax.ro
image
Gică Hagi, propus la Real Madrid al Asiei! Răspunsul arabilor nu a întârziat! Ce i-au transmis
fanatik.ro
image
Coaliția analizează scăderea salariilor cu 10% în toată administrația de stat pentru 2026
libertatea.ro
image
Cinci români au furat cupru în valoare de milioane de euro, dar au pierdut banii la păcănele
digi24.ro
image
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
gsp.ro
image
Novak Djokovic a transmis un mesaj îngrijorător din China, în limba maternă: "Încerc să rămân viu!"
digisport.ro
image
'Este profund dezamăgit – De ce a dispărut Nicolae Ciucă din spațiul public și unde activează acum (surse)
stiripesurse.ro
image
China a montat 27.000 de oglinzi în deșert ca să capteze lumina soarelui și să aibă energie pentru un an întreg, în 500.000 de case
antena3.ro
image
O tânără polițistă a decedat după naștere la un spital privat din Constanța. Soţul acuză doctorii de malpraxis
observatornews.ro
image
Ilie Bolojan a făcut anunțul de care bugetarii se temeau, cu 75 de zile înainte de Crăciun: 'Trebuie să luăm aceste măsuri'
cancan.ro
image
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
prosport.ro
image
Cum se curăţă corect pomii în octombrie. Aşa te asiguri că vor fi plini de flori în primăvară
playtech.ro
image
Echipa de start a României cu Austria! Horia Ivanovici și Ioan Becali, pariu în direct după gafa lui Ionuț Radu, debuturile lui Eissat și Ciubotaru și revenirea lui Ianis Hagi
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Presa din Israel a reacționat, după ce Lisav Eissat a debutat la naționala României
digisport.ro
image
Adevărul despre etajul perfect: unde e cel mai bine să locuiești în funcție de siguranță și confort
stiripesurse.ro
image
„Ai plecat prea devreme, surioară dragă!” Diana, o româncă stabilită în Italia, a murit la doar 37 de ani. Un copil de 11 ani a rămas orfan
kanald.ro
image
Cum să îți încălzești locuința fără să crești temperatura de pe termostat. Adaugi până la 3°C în plus fără să pornești centrala
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Cutremur pentru bugetari. Cumulul pensie-salariu va fi interzis din cauza „decreţeilor”
romaniatv.net
image
Semnal de alarmă tras de BNR. Ce se va întâmpla cu prețurile
mediaflux.ro
image
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”
click.ro
image
„Am rămas în chiloți!” Momentul terifiant trăit de un român celebru pe cel mai înspăimântător aeroport din Europa
click.ro
image
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
click.ro
Regine și Prințese jpg
Cu ce se delectează în mod frecvent Prințesa Charlene, Prințesa Kate sau Regina Letizia. Mâncărurile preferate ale nobililor
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Foto: © captură video Česká televize
Sute de monede antice din aur și argint, descoperite într-o locație secretă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Șefa ANM răspunde acuzațiilor cu privire la Codul roșu anunțat în Capitală. Elena Mateescu: „Ne raportăm la criterii clare”
image
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”

OK! Magazine

image
Imagini cu impact emoţional! Prinţul William, răvăşit şi în lacrimi, aşa cum nu l-am mai văzut

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în imagine îți arată dorințele cele mai profunde