Video Momentul viral în care o fetiță de 10 ani și-a salvat fratele care s-a înecat cu mâncare. Reacția mamei: „A fost ca un înger păzitor”

Un moment dramatic a fost surprins de o cameră video, în momentul în care o fetiță a reacționat rapid pentru a-și salva fratele mai mic care s-a înecat cu mâncare.

O fetiță de aproximativ 10 ani a reacționat rapid atunci când fratele ei mai mic s-a înecat cu mâncare. Fără să ezite, ea l-a lovit ușor pe spate pentru a-l ajuta să elimine obiectul care îi bloca căile respiratorii.

Imaginile arată cum băiatul tusește și se simte mai bine imediat după intervenția surorii sale. Mama lor, care era în apropiere, a fost martoră la întreaga scenă și a declarat că a fost extrem de speriată.

„Am crezut că am pierdut totul în câteva secunde. Dar fata mea a știut exact ce să facă. A fost ca un înger păzitor”, a spus mama copiilor, vizibil emoționată.

Potrivit NBC News, gestul fetiței a salvat viața fratelui ei și a devenit rapid viral pe internet.