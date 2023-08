Minimașina de curse care i-a dus pe liceenii șaguniști din Brașov în finala mondială din Singapore

Elevii Colegiului Andrei Șaguna din Brașov au ajuns în finala mondială a Formula One in Schools din Singapore, unul din cele mai mari evenimente de știință pentru elevi, pe plan mondial.

Elevii Colegiului Național Andrei Șaguna din Brașov participă la unul dintre cele mai mari concursuri de știință din lume, F1 in Schools. Elevii brașoveni s-au calificat în finala din Singapore a competiției, unde vor fi 70 de echipe din peste 50 de țări.

„Concursul constă în crearea unei mașinuțe de curse, împreună cu trei portofolii în care detaliem procesul prin care am ajuns să participăm la finala mondială: pe partea de engineering, pe partea de enterprise și pe partea de management. Toate acestea sunt analizate de către judge-ul de acolo și primim un punctaj pe baza căruia suntem clasați la sfârșit”, a explicat Amir, elev la Colegiul Național „Andrei Șaguna” din Brașov.

Ca să ajungă în această fază a concursului, șaguniștii au făcut o pistă și o mașinuță realizată în urma multor teste efectuate în tuneluri virtuale.

Anul trecut, șaguniștii au fost fără profesor coordonator

„Aici avem pista noastră pentru F1 in Schools, la care reprezentăm România anul acesta la Singapore, iar la mine în mână este mașinuța de anul acesta, pe care am dezvoltat-o mai întâi ca model 3D pe calculator, apoi am analizat-o într-un tunel de aer virtual și acum avem cea mai bună variantă din testele vitruale. Ea merge pe aer comprimat. I se inserează un cartuș în spate și atinge pe pistă viteze de aproximativ 110 km/h”, a povestit Mihnea Grigore, un alt component al echipei elevilor brașoveni.

Șaguniștii sunt prezenți a doua oară în finală. Anul trecut au terminat pe locul 12 din 53 de echipe, dar nu au avut un profesor coordonator. De această dată, profesorul Mihai Comșiț, care este și coordonatorul echipei de studenți brașoveni Blue Streamline, a fost alături de elevii care speră să obțină un rezultat mult mai bun.

Corpul principal al mașinii este dintr-un material impus de organizatorii concursului, o spumă poliuretanică, pe care elevii brașoveni au prelucrat-o la CNC. În ce privește celelalte componente, aripile față și spate sunt printate 3D, axele sunt din aluminiu și făcute tot la CNC, utilaj pe care au fost executate și roțile, care sunt din poliamidă.