Darius Vâlcov rămâne în închisoare. Judecătorii au respins cererea de eliberare condiționată a fostului ministru de Finanțe

Darius Vâlcov, fost ministru de Finanțe și fost primar al Slatinei, rămâne în închisoare după ce joi, 9 aprilie, Judecătoria Focșani i-a respins cererea de eliberare condiționată. În noiembrie anul trecut, pedeapsa lui Darius Vâlcov a fost redusă de la șase la cinci ani, după ce instanța supremă a decis că fapta de trafic de influență s-a prescris.

Soluţia pronunţată de instanţa din Focşani poate fi contestată, scrie Agerpres.

„În baza art. 587 alin. (2) C. proc. pen. raportat la art. 100 alin. (1) C. pen., respinge ca neîntemeiată cererea de liberare condiţionată, formulată de petentul-condamnat Vâlcov Darius Bogdan, deţinut în Penitenciarul Focşani.

Fixează termen de reiterare a cererii de liberare condiţionată 6 luni, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, după expirarea căruia poate fi reînnoită cererea sau poate fi formulată propunere de liberare condiţionată. Ia act că petentul-condamnat a fost asistat de avocat ales”, se arată în soluţia pe scurt postată pe portalul instanţei.

Darius Vâlcov a solicitat eliberarea condiţionată într-o cauză aflată pe rolul Judecătoriei Focşani începând din 16 martie.

În noiembrie anul trecut, pedeapsa de şase ani primită de Darius Vâlcov a fost redusă la cinci ani, după ce un complet de cinci judecători de la instanţa supremă i-au admis o cale extraordinară de atac - recursul în casaţie - şi au constatat că pentru fapta de trafic de influenţă faptele s-au prescris.

Curtea de Apel Craiova a decis, în martie 2023, încetarea procesului penal împotriva lui Darius Vâlcov pe motiv de prescripție, anulând condamnarea de 6 ani și 6 luni de închisoare primită în primă instanță. Totuși, a fost menținută confiscarea sumei de 4,29 milioane de lei.

Vâlcov fusese trimis în judecată în 2015 pentru instigare la dare și luare de mită, fiind acuzat că, în perioada 2012–2013, în calitate de primar, a cerut aproximativ 10% din contractele unei firme cu Primăria Slatina și a primit, în mai multe tranșe, peste 2,1 milioane de lei pentru a facilita derularea și plata lucrărilor.