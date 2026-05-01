Doi frați de 8 şi 10 ani au dispărut din Râșnov. Ei sunt căutați de poliție

Polițiștii din Brașov caută doi minori, cu vârste de 8 şi 10 ani, din orașul Râșnov, care au dispărut de la domiciliu joi la prânz, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ).

Cei doi băieți, frați, ar fi plecat de acasă în jurul orei 12:00, fără a se cunoaște destinația acestora.

Cei doi frați sunt:

- Zecheru Mihai, de 10 ani. Semnalmente: înălţime 1.30 m, greutate 25 kg, păr şaten, ochi căprui, ten deschis, constituţie atletică, încălţat cu pantofi sport de culoare negru/verde şi îmbrăcat cu pantaloni de culoare albastră.

- Zecheru Maris-Casian, de 8 ani. Semnalmente: înălţime 1,35 m, greutate 30 kg, păr şaten, ochi căprui, ten deschis, constituţie atletică, îmbrăcat cu pantaloni de trening de culoare gri cu negru, geacă de culoare verde cu negru şi încălţat cu pantofi sport de culoare negru-galben.

Persoanele care pot oferi informații ce pot conduce la identificarea celor doi copii sunt rugate să apeleze de urgență numărul unic 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliţie, se mai menționează în anunțul transmis de reprezentanții IPJ Braşov.