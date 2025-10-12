Doi bărbați, găsiți inconștienți într-o curte din Brașov: unul este în comă, celălalt în stop cardio-respirator. Elicopterul SMURD a intervenit

Doi bărbați au fost descoperiți inconștienți în curtea unei case din localitatea Șercaia. Una dintre victime era în stop cardio-respirator iar cealaltă în comă. Autoritățile din județul Brașov au fost alertate duminică seară.

„Echipajele de intervenţie au fost solicitate să intervină în localitatea Şercaia, unde două persoane, în vârstă de 46, respectiv 48 de ani, au fost găsite inconştiente în curtea unei locuinţe”, a transmis ISU Braşov, informează News.ro.

La fața locului au intervenit elicopterul SMURD Brașov și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Brașov, din Zărnești și Făgăraș.

În urma evaluării medicale, s-a constatat că unul dintre bărbați, în vârstă de 46 de ani, se află în comă, fiind intubat și ventilat mecanic. Cel de-al doilea bărbat, de 48 de ani, este în stop cardio-respirator, iar medicii efectuează manevre de resuscitare.

Deocamdată, nu se cunosc cauzele care au dus la starea celor doi.

Tot duminică, un alt incident șocant a avut loc în Brașov, într-un parc de distracții, unde un băiat de doar 13 ani a fost atacat cu o seceră de un angajat al parcului. Agresorul, care s-ar fi enervat după ce copilul ar fi sărit pe o trambulină, a fost reținut de polițiști, în timp ce victima a fost transportată de urgență la spital și operată.