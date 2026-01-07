Liderul AUR, George Simion, a transmis un mesaj mobilizator la început de an către membrii partidului, cerându-le să își achite cotizația pentru 2026 și să se implice activ în acțiunile politice ale formațiunii. Totodată, acesta a anunțat organizarea unui nou protest față de actuala guvernare.

Manifestația este programată pentru joi, 15 ianuarie, de la ora 18:00, în Piața Universității din București. Simion le-a cerut susținătorilor să iasă în stradă și să nu se limiteze la critici în mediul online.

„Protest joi, 15 ianuarie, de la ora 18:00 ne vedem în Piața Universității, la statui. Nu mai comentați, nu mai criticați în spatele unor conturi și pe rețelele de socializare, faceți eforturi, chiar dacă e frig, ieșiți în stradă, luptați pentru ce-i al vostru, dacă nu vă place de Simion, faceți voi un protest, organizați-vă voi într-un partid, numai faceți ceva, că trebuie să scăpăm de această guvernare.

Noi pregătim mai multe acțiuni publice, dar mergem în America, dar poate unii dintre voi nu sunteți de acord, dar în general, cei din curentul globalist nu sunt de acord cu acest lucru spus de mine în campanie, în actualul haos mondial. Noi credem că asta este calea de urmat pentru România. O țară care se află într-un regim hibrid. O țară care nu mai este democrație, o țară unde s-au anulat alegerile, trebuie să o scoatem la capăt”, a declarat George Simion într-o postare pe Facebook.

Totodată, liderul AUR a anunțat că va participa și la un protest organizat de Acțiunea Conservatoare, formațiune condusă de Claudiu Târziu, împotriva Legii Wexler. Simion a precizat că partidul său va susține orice manifestație pe care o consideră legitimă și aliniată valorilor naționale.

„Hai să ducem bătălia asta până la capăt. Noi vom fi acolo alături de fiecare protest serios contra actualei coaliții și care se desfășoară în duh național. Tocmai de aceea acceptăm să participăm la acțiunea conservatoare, la miting organizat de acțiunea conservatoare împotriva Legii Wexler și la orice alt protest, așa cum am anunțat.

Vom fi acolo umăr la umăr, dar implicați-vă și voi.

Motivul pentru care sunt ei atât de speriați și motivul pentru care vedeți că în România apar mai multe articole critice la adresa opoziției decât la adresa puterii, este pentru faptul că avem un scor periculos și nu știu cum să ne mai scadă, nu știu cum să ne mai denigreze, nu știu cum să vă mai influențeze pe voi să vă deziceți de noi”, a mai spus liderul AUR.

În a doua parte a mesajului, George Simion a abordat aspecte legate de organizarea internă a partidului, solicitând tuturor membrilor să își reconfirme statutul și să achite cotizația anuală.

„Toți membrii din anii trecuți ai AUR trebuie să-și reconfirme calitatea de membru în luna ianuarie. Începând cu data de 1 ianuarie, intrați pe aplicații și reconfirmați-vă calitatea de membru al Alianței pentru Unirea Românilor. Plătiți-vă cotizația pentru anul acesta. Opuneți-vă dacă sunteți în consiliile locale, noilor taxe și contestațiile în instanță, iar noi, pe 24 ianuarie, vom face o acțiune fără precedent, o acțiune pilot pentru repatrierea românilor, care vizează anul acesta, dar și anii care vin.

Așa că pe 24 ianuarie, în loc să fim un număr foarte mare, cum eram de obicei la Iași și Focșani și București, vom fi de asemenea, în 40 de comunități românești din diaspora unde lansăm acest proiect înapoi acasă, pentru a aduce o parte din românii plecați peste hotare înapoi acasă”, a mai declarat Simion.