search
Vineri, 12 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Un elev de 12 ani din Maramureș a făcut infarct la terminarea orelor, în timp ce își aștepta mama. Medicii au declarat decesul

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un incident șocant a avut loc vineri, 12 septembrie, la Școala Generală din localitatea Băița de Sub Codru, județul Maramureș. Un elev în vârstă de 12 ani a făcut infarct la finalul orelor de curs. Medicii au declarat decesul.

Un echipaj SMURD a încercat sa-l salveze pe copil. FOTO Facebook SMURD
Un echipaj SMURD a încercat sa-l salveze pe copil. FOTO Facebook SMURD

Copilul, în vârstă de 12 ani, fiul secretarei școlii, a leșinat în fața unității de învățământ, în timp ce își aștepta mama, pentru a merge împreună acasă, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Încă de dimineață, băiatul spusese că nu se simte bine, dar a decis să rămână la școală.

După ora de sport, el a încercat să-și sune mama, pentru a-i spune că starea sa de agravează, dar nu a mai apucat și a căzut la pământ.

După un apel la 112, la fața locului au intervenit de urgență două echipaje SMURD, EPA de la Fărcașa și TIM-ul de la Baia Mare.

Băiatul a fost găsit inconștient, nu respira, cel mai probabil fiind în stop cardio-respirator. A fost solicitat și sprijinul elicopterului SMURD de la Jibou. 

Medicii nu l-au putut salva

Timp de aproape o oră i-au fost efectuate manevre de resuscitare, din păcate fără niciun rezultat. În ciuda eforturilor depuse, copilul nu a mai putut fi salvat.

Medicii au fost nevoiți să declare decesul elevului.

Polițiștii au preluat ancheta și au deschis un dosar penal, urmând ca rezultatele necropsiei să elucideze cauza decesului.

Amintim că, în urmă cu doi ani, un elev în vârstă de 17 ani, aflat la o școală de vară organizată de una dintre universitățile din Iași, a murit după ce a suferit un infarct. Conform medicilor, acesta a fumat foarte mult și a consumat mai multe băuturi energizante.

Baia Mare

Top articole

Partenerii noștri

image
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
digi24.ro
image
Filmul asasinatului lui Charlie Kirk. Autoritățile din SUA folosesc toate resursele ca să îl prindă pe ucigaș
stirileprotv.ro
image
Decizie istorică. Înalta Curte a desființat sentința din Dosarul ICA și a stabilit că fosta judecătoare Camelia Bogdan a săvârșit abuz în serviciu
gandul.ro
image
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
mediafax.ro
image
Câți ruși au primit cetățenie română de la începutul războiului din Ucraina. Acuzații grave la adresa autorităților române
fanatik.ro
image
Ucigașul lui Charlie Kirk a fost prins, anunță Donald Trump: „Cineva apropiat l-a turnat”. Președintele SUA vrea ca acesta să fie condamnat la moarte
libertatea.ro
image
ANALIZĂ Strategia perfidă a Moscovei. Cum vrea Putin să „cucerească” Polonia și de ce Ucraina riscă să fie mai puțin sprijinită de alia
digi24.ro
image
Un comentator Eurosport atacă vedeta momentului: „Aryna Sabalenka nu are ce căuta în circuitul WTA”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: sora ei a spus că e noua iubită a lui Alcaraz, dar ce au descoperit americanii face înconjurul lumii
digisport.ro
image
EXCLUSIV| Ministrul Justiției, reacție la cazul revoltător în care un judecător a refuzat să judece cauza unui bolnav de cancer: Jurământul depus ne obligă și trebuie să ne asumăm responsabilitatea
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o persoană foarte ciudată"
antena3.ro
image
Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în Italia
observatornews.ro
image
Motivul REAL pentru care familia Irynei, ucraineanca de 23 de ani înjunghiată mortal în tren, a refuzat repatrierea
cancan.ro
image
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
prosport.ro
image
Pensia militară anticipată în 2025: cât primești dacă ieși din sistem după 20, 25 sau 30 de ani. Exemplu de calcul
playtech.ro
image
Vladimir Screciu, transfer de ultimă oră de la Universitatea Craiova? Echipa care forţează mutarea în ultimele zile de mercato: “Ar fi o lovitură”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali și fiica sa Theodora, implicați într-un scandal. ”Sesizare penală? Aia e!”
digisport.ro
image
Cristian Tudor Popescu, despre asasinarea lui Charlie Kirk: 'De ce nu simt empatie'
stiripesurse.ro
image
Mădălina este tânăra dispărută din Prahova. Soțul a alertat autoritățile, după ce a plecat de acasă și nu s-a mai întors
kanald.ro
image
Care sunt părțile corpului care îmbătrânesc cel mai repede. Răspunsul neașteptat al…
playtech.ro
image
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce a apucat să spună înainte de atacul cumplit care i-a provocat moartea
wowbiz.ro
image
VESTEA MOMENTULUI! Răsturnare de situaţie în cazul lui Emil Gânj. Toată țara este în alertă!
romaniatv.net
image
Cea mai bună veste pentru toți românii care au aur acasă!
mediaflux.ro
image
Un comentator Eurosport atacă vedeta momentului: „Aryna Sabalenka nu are ce căuta în circuitul WTA”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
click.ro
image
Horoscop săptămâna 12-18 septembrie. Patru zodii sunt protejate de Dumnezeu la început de toamnă
click.ro
image
Ce mult s-a schimbat Irinel Columbeanu, de când a pierdut milioanele de euro. Ion Cassian: „Dumnezeu îți dă câte-o palmă de nu-ți mai revii toată viața”. Marea lui dorință
click.ro
Diana și Charles, Getty (3) jpg
Ce nemilos era Regele Charles în tinerețe. A lăsat-o pe Diana plângând în hohote, după ce abia născuse
okmagazine.ro
Jeremy Clarkson foto Profimedia jpg
A slăbit atât de mult, încât i-au căzut pantalonii pe scenă! Cine l-a salvat în cel mai rușinos moment
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Prima reacție a lui Cătălin Scărlătescu după despărțirea de actrița Doina Teodoru. Ce planuri are de acum înainte
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”

OK! Magazine

image
Schimbare de macaz la Palat: William pierde teren în fața lui Harry. Tatăl lor, Regele Charles, este mai nou în conflict cu moștenitorul

Click! Pentru femei

image
A slăbit atât de mult, încât i-au căzut pantalonii pe scenă! Cine l-a salvat în cel mai rușinos moment

Click! Sănătate

image
Cum să atragi banii? Reguli Feng Shui care te vor transforma într-un magnet al prosperității