Vineri, 19 Septembrie 2025
Adevărul
Directorul interimar al Companiei de Apă Braşov, Liviu Cocoș, a fost reţinut de DNA. Ce acuzații i se aduc liberalului

Publicat:

Directorul interimar al Companiei de Apă Brașov, Liviu Cocoș, a fost reținut de DNA pentru cumpărare de influență și dare de mită. În dosar sunt cercetați și membri ai Consiliului de Administrație al companiei, angajați și o firmă de resurse umane.

Liviu Cocoș, director Compania de Apă Brașov FOTO: Facebook
Liviu Cocoș, directorul interimar al SC Compania de Apă Brașov SA și vicepreședinte al PNL Brașov a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii DNA, pentru săvârșirea infracțiunilor de cumpărare de influență și dare de mită (2 infracțiuni).

Totodată, procurorii anticorupţie au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale şi faţă de suspecţii Liviu Dragomir, în calitate de reprezentant al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov (A.D.I.D.A.J.) în cadrul Consiliului de Administraţie al SC Compania Apa Braşov SA, pentru trafic de influenţă; Floriana Carmen Ţop Ferghete, în calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie al SC Compania Apa Braşov SA, pentru luare de mită; Mirela Suciu, în calitate de şefă a Departamentului de resurse umane al SC Compania Apa Braşov SA, pentru complicitate la cumpărare de influenţă şi complicitate la dare de mită; B.C., în calitate de expert independent în cadrul SC Ewora Resurse Umane SRL, pentru luare de mită, şi SC Ewora Resurse Umane SRL, pentru complicitate la luare de mită.

Potrivit DNA, în 26 martie 2025, SC Compania Apa Braşov SA a încheiat, prin cumpărare directă, cu SC Ewora Resurse Umane SRL, un contract privind achiziţia unor servicii de recrutare a unui expert independent specializat pentru derularea procedurii de selecţie şi recrutare a candidaţilor pentru poziţiile de director general şi director economic în cadrul Companiei Apa Braşov SA, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011.

„În acest context, în cursul lunii martie 2025, suspectul Cocoş Liviu, în calitate de director interimar în cadrul SC Compania Apa Braşov SA, i-ar fi promis expertului independent B.C., ce acţiona inclusiv în numele şi interesul SC Ewora Resurse Umane SRL, care urma să deruleze procedura de selecţie a directorului general al societăţii, foloase necuvenite constând în atribuirea în viitor a altor contracte de achiziţie publică, în schimbul alegerii suspectului pentru ocuparea funcţiei de director general”, arată DNA.

Totodată,  susţin procurorii, în perioada mai-iunie 2025, cu ocazia derulării procedurii de selecţie a directorului general al SC Compania Apa Braşov SA şi în baza promisiunii iniţiate în luna decembrie 2024, Cocoş i-ar fi dat suspectului Dragomir Liviu foloase necuvenite constând în angajarea sa în cadrul SC Compania Apa Braşov SA, în schimbul influenţei pe care cel din urmă, în considerarea funcţiei deţinute, de reprezentant al A.D.I.D.A.J. în cadrul Consiliului de Administraţie al SC Compania Apa Braşov SA, o are asupra membrilor acestui organism, pentru a-i determina pe aceştia ca, prin încălcarea atribuţiilor lor de serviciu, să îl numească pe suspectul Cocoş Liviu în funcţia de director general al companiei.

Suspectul Dragomir Liviu a fost angajat în cadrul SC Compania Apa Braşov SA pe un post de consilier tehnic pentru care atribuţiile şi salariul ar fi fost stabilite conform cerinţelor sale.

”De asemenea, în cursul lunii iunie 2025, suspectul Cocoş Liviu, în calitate de director interimar al SC Compania Apa Braşov SA, i-ar fi dat suspectei Ţop Ferghete Floriana Carmen, în calitatea menţionată anterior, foloase necuvenite constând în angajarea unei rude apropiate în cadrul SC Compania Apa Braşov SA pe un post pentru care nu deţinea calificarea necesară şi care ar fi fost creat special pentru aceasta, pentru ca suspecta Ţop Ferghete Floriana Carmen să îl selecteze şi ulterior să îl numească pe suspectul Cocoş Liviu în postul de director general al SC Compania Apa SA Braşov”, adaugă anchetatorii.

Cocoş ar fi fost ajutat de suspecta Suciu Mirela care ar fi asigurat executarea tuturor cerinţelor formulate de el cu privire la procedura de numire şi de efectuare a selecţiei de către expertul B.C., ar fi participat fără drept la interviurile organizate de suspectul B.C., pentru a-l susţine pe Cocoş, în vederea desemnării acestuia în funcţia de director general. Totodată, ar fi întocmit actele de angajare ale suspectului Dragomir Liviu, la cererea directă a suspectului Cocoş Liviu, ar fi stabilit, la indicaţiile suspectului Cocoş Liviu, care este cuantumul salariului acordat suspectului Dragomir Liviu, precum şi prevederile din fişa postului.

Suspecţilor li s-au adus la cunoştinţă calitatea procesuală în conformitate cu prevederile 307 Cod de procedură penală.

Procurorii anticorupţie au făcut, joi, percheziţii la Compania de Apă Braşov şi la locuinţele unor politicieni, într-un dosar de luare şi dare de mită, dar şi de trafic de influenţă, fiind vizaţi, printre alţii, directorul companiei şi un vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Braşov, potrivit unor surse citate de presa locală. DNA a informat ulterior că procurorii instituţiei fac cercetări într-o cauză penală care vizează suspiciuni privind infracţiuni de corupţie săvârşite în perioada 2024-2025, de către funcţionari publici şi complici ai acestora.

Conform DNA, 12 percheziţii au avut loc în judeţele Braşov şi Galaţi, din care patru la locuinţele unor instituţii publice şi restul la domiciliile unor persoane sau la punctele de lucru ale unor societăţi comerciale. 

Braşov

