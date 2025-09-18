Percheziții DNA la Compania Apa Brașov. Vicepreședintele Consiliului Județean, unul dintre liderii PNL județeni, printre suspecți

Procurorii DNA fac percheziții la Compania Apa Brașov. Potrivit surselor, sunt vizați vicepreședintele Consiliul Județean Brașov, Șerban Todorică Constantin și Liviu Cocoș, noul director al instituției.

Procurorii DNA fac joi percheziții în 12 locații, dintre care 10 în Brașov și două în Galați, inclusiv la vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, Șerban Todorică Constantin, prim vicepreședinte al PNL Brașov.

Potrivit unor surse, DNA are șase suspecți, printre care și un consilier județean și un prim vicepreședinte al PNL Brașov, precum și Liviu Cocoș, noul director al Companiei de Apă Brașov.

Sunt acuzații de dare de mită, luare de mită și trafic de influență.

Compania Apa Brașov s-a aflat în centrul unui scandal, la începutul anului, după ce s-a aflat că fostul director general încasa un salariu de 71.000 de lei brut pe lună, echivalentul a peste 40.000 de lei net (aproximativ 8.500 de euro). În plus, acesta avea în contract o clauză care îi garanta despăgubiri de 400.000 de lei în cazul unei rezilieri abuzive. Și directorii din subordine beneficiau de salarii similare, de aproximativ 8.000 de euro lunar.