Pacient mort după ce a fost trimis acasă cu antiinflamator, deşi ar fi avut aorta ruptă. Acuzaţii de neglijenţă şi anchetă penală la Spitalul Braşov

Moartea unui bărbat de 58 de ani, trimis acasă de la Unitatea de Primiri Urgenţe din Braşov cu un diagnostic de durere lombară, deşi ar fi avut aorta ruptă, a dus la deschiderea unei anchete penale.

Autorităţile au deschis o anchetă penală după moartea unui bărbat de 58 de ani care a ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean din Braşov cu dureri puternice în piept şi amorţeli pe partea stângă, dar a fost trimis acasă cu medicamente antiinflamatorii, deşi suferea de o afecţiune cardiovasculară gravă.

Incidentul a avut loc în urmă cu două săptămâni, când Ştefan Grancea, tată a opt copii, a început să acuze ameţeli, cu transpiraţii reci şi cu o durere intensă în piept, iar cei apropiaţi au decis să cheme ambulanţa.

Soţia acestuia spune că încă din momentul în care echipajul de pe ambulanţă a ajuns la locuinţa lor a avut impresia că starea soţului ei nu a fost luată în serios.

„Şoferul de la Ambulanţă a început să facă mişto de soţ, că a zis că este beat. Am vrut să mă duc după soţ, la spital. Pe soţ l-au pus pe taxi şi mi l-a trimis acasă cu o reţetă. Nu i-a zis ce are”, a povestit Bianca Grancea, după moartea soţului său.

Potrivit documentelor medicale, Ştefan Grancea a ajuns la UPU Braşov la ora 01:59 şi a părăsit spitalul după numai 33 de minute. La externare, medicii i-au pus diagnosticul de durere lombară acută şi i-au prescris trei medicamente pentru inflamaţie şi durere, potrivit newsbv.

Rudele susţin însă că investigaţiile au fost făcute în grabă şi că pacientul nu a fost consultat corespunzător. Nora bărbatului afirmă că examinarea ar fi durat doar câteva minute.

„Cum a consultat un pacient în 2 minute? Şi mi-a zis că nu, că l-a consultat mai mult, dar a trebuit să închidă fişa, că nu mai avea el chef după să facă fişe”, a declarat Monica Grancea.

La câteva ore după ce s-a întors acasă, starea lui Ştefan Grancea s-a deteriorat rapid. Familia spune că bărbatul a început să se simtă din ce în ce mai rău şi a murit sub ochii lor, înainte ca cineva să mai poată interveni.

Raportul medico-legal a arătat ulterior că bărbatul a suferit o ruptură a arterei aortei, una dintre cele mai periculoase urgenţe cardiovasculare, iar în jurul inimii se acumulase lichid, complicaţie care i-a fost fatală.

Acum familia acuză personalul medical de neglijenţă şi lipsă de interes şi spune că tragedia ar fi putut fi evitată dacă pacientul ar fi fost investigat atent încă de la sosirea în spital.

„Sistemul e de vină. Dacă îşi dădea domnul doctor interesul poate se putea trata sau măcar eram împăcaţi că s-a făcut tot ce era de făcut. Dacă i se făcea măcar un EKG, ceva, orice fel de consult la inimă putea să facă diferenţa”, spune nora victimei.

Până în acest moment, reprezentanţii spitalului nu au comentat public dacă procedurile medicale au fost respectate şi nici dacă diagnosticul iniţial a fost stabilit corect.

Poliţia a deschis o anchetă penală şi încearcă să stabilească dacă au existat erori medicale sau neglijenţe care au contribuit la decesul pacientului.

Moartea bărbatului readuce în atenţie un alt incident petrecut la începutul acestui an în acelaşi spital, când un pacient de 35 de ani, care prezenta simptome asemănătoare, a murit după ce fusese consultat de doi medici şi trimis acasă cu vitamine şi un gel pentru calmarea durerilor. La acel moment, conducerea spitalului a susţinut că boala de care suferea era extrem de greu de diagnosticat şi aproape imposibil de tratat.