Centura Sighișoarei a intrat în faza de execuție. Când încep lucrările

Centura Sighișoarei intră în faza de execuție, după ce DRDP Brașov a emis ordinul de începere a lucrărilor. Proiectul presupune amenajări complexe şi ar trebui să fie gata în 31 de luni.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov a anunțat miercuri, 25 martie, că săptămâna viitoare încep lucrările pe Centura Sighișoarei, un drum strategic de peste 13 kilometri, cu câte o bandă pe sens, menit să descongestioneze traficul prin municipiu.

Proiectul presupune lucrări ample de consolidare și ranforsare a terenului, ținând cont de relieful deluros și diferențele mari de nivel ale zonei, dar și amenajări hidrotehnice, colectarea și evacuarea apelor pluviale, precum și construirea a două parcări la capetele traseului.

Valoarea lucrărilor autorizate până în prezent depășește 259 de milioane de lei, fără TVA, iar durata estimată pentru execuție este de 31 de luni, cu o perioadă de garanție de 60 de luni.

„Încep lucrările pe Varianta de Ocolire Sighișoara! DRDP Brașov a emis ordinul de începere pentru lansarea lucrărilor efective în șantier, care vor debuta la începutul săptămânii viitoare”, a transmis DRDP Brașov pe Facebook.

Centura Sighișoarei se va desprinde din DN13, în partea de est a municipiului, în apropierea localității Albești, și se va îndrepta către nord-est, reintrând în DN13 lângă localitatea Hetiur. Pe traseu, lucrările vor include construcții majore:

* la km 0+423, în zona Albești, se va construi un pasaj de 75,87 metri pentru traversarea căii ferate și a drumului național DN13;

* la km 1+870, traversarea râului Târnava Mare și a pârâului Satului va fi realizată printr-un pod de 126,40 metri;

* la km 12+760, înainte de intersecția cu DN13, drumul va trece peste o vale adâncă fără curs de apă printr-un viaduct cu șase deschideri, lung de 161,12 metri.

Lucrările de execuție vor fi realizate de asocierea S.C. Clean Prest Activ S.R.L. – S.C. T Dancor Romconsruct S.R.L. – ILCI, împreună cu Insaat Sanayi Ve Ticaret AS și S.C. Proiect – Construct Regiunea Transilvania S.R.L.