Începe Bucharest Pride 2026. Când are loc Marșul Diversității și care este traseul

Bucharest Pride, cel mai mare eveniment dedicat comunității LGBTQIA+ din România, începe pe 3 iunie și se va desfășura până pe 13 iunie. Organizat de Asociația ACCEPT, festivalul ajunge anul acesta la cea de-a 21-a ediție și va reuni dezbateri, proiecții, spectacole și evenimente comunitare sub tema „All of Us”.

Punctul culminant al ediției din acest an va fi Marșul Diversității, programat pentru 13 iunie, dar organizatorii au pregătit pe parcursul celor 11 zile o serie de evenimente culturale și comunitare desfășurate în mai multe spații din București, se arată într-un comunicat publicat de Agerpres.

Marșul Diversității are loc pe 13 iunie. Care este traseul

Marșul Bucharest Pride 2026 va avea loc pe 13 iunie, începând cu ora 17:00.

Participanții vor parcurge traseul devenit cunoscut în ultimii ani: Calea Victoriei – Piața Națiunilor Unite – Palatul Parlamentului – Parcul Izvor.

Organizatorii estimează că peste 30.000 de persoane vor participa la marșul din acest an.

Evenimentul se va încheia în Parcul Izvor, unde va fi amenajată scena principală a festivalului.

Printre artiștii anunțați se numără COJO, unul dintre capetele de afiș ale ediției, precum și invitații internaționali de la Queer Flamenco, alături de Pakita, cunoscută publicului pentru participarea la emisiunea „RuPaul's Drag Race España”.

Evenimentele Bucharest Pride din 3-13 iunie

Ediția din acest an se desfășoară sub sloganul „All of Us”, ales pentru a pune accent pe diversitate și incluziune.

Pe lângă Marșul Diversității, programul include evenimente culturale, întâlniri comunitare, spectacole și dezbateri organizate în mai multe spații partenere din București, printre care Rezidența9, Teatrelli, Centrul Național al Dansului București, Control Club și Cinema Elvire Popesco.

În zilele de 12 și 13 iunie, Parcul Izvor va găzdui Pride Park, spațiul principal al festivalului, unde vor avea loc concerte, activități comunitare și întâlniri cu organizații și inițiative civice.

Organizatorii anunță că ediția din acest an va include mai multe măsuri dedicate accesibilizării evenimentului. Momentele de pe scena principală vor beneficia de interpretare în limba semnelor române, iar în Pride Park vor exista zone special amenajate pentru persoanele cu dizabilități și un spațiu „low stimulation”, destinat persoanelor care au nevoie de o pauză de la zgomot și aglomerație.

Bucharest Pride este organizat de Asociația ACCEPT, prima organizație pentru drepturile persoanelor LGBTQIA+ din România. Festivalul a ajuns la cea de-a 21-a ediție și reprezintă unul dintre cele mai mari evenimente civice și culturale dedicate diversității din Europa de Est.