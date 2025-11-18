România ar putea avea o autostradă cu o bandă pe sensul de mers. Județul care vine cu ideea acestei construcții inedite

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că marți a fost obținut încă un aviz important pentru varianta ocolitoare a orașului Gura Humorului.

Gheorghe Șoldan a spus că este vorba despre reavizarea proiectului în Comisia Tehnico-Economică (CTE) de la Ministerul Transporturilor, la doar o săptămână după avizul CTE de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

”Astăzi am obținut reavizarea proiectului în Comisia Tehnico-Economică (CTE) de la Ministerul Transporturilor, la doar o săptămână după avizul CTE de la CNAIR. Bifăm astfel încă o etapă importantă în procesul de reavizare a acestui proiect, după reducerea costurilor cu aproape 20 de milioane de euro, astfel încât investiția să poată fi în sfârșit finanțată.Urmează Comisia Interministerială, apoi reaprobarea indicatorilor tehnico-economici în ședință de Guvern, ultimul pas înainte de a lansa licitația și de a începe lucrările chiar din prima jumătate a anului viitor. Am venit cu singura soluție care poate fi finanțată și construită: realizarea variantei în două etape, în half-profile (profil redus). . Așa am redus costurile de la 540 de milioane de euro (devizul din 2023) la aproximativ 160 de milioane de euro, inclusiv TVA. Important este să deblocăm acest proiect, pentru că ne-am pierdut răbdarea cu toții. De peste un deceniu se vorbește despre această variantă ocolitoare și e firesc să nu mai creadă nimeni până nu vede utilajele pe teren. Bucovina merită un drum care să nu mai fie un calvar în sezonul turistic și în zilele de trafic intens, blocând inclusiv turismul și dezvoltarea economică a zonei”, a postat pe Facebook Gheorghe Șoldan.

Șoldan spune că deși mare parte din finanțare e acoperită de fonduri europene, Consiliul Județean Suceava vine cu o contribuție proprie de 20% din valoarea totală a investiției, aceeași sumă care trebuie susținută din fonduri guvernamentale.

Varianta ocolitoare va decongestiona traficul de pe DN17, principala rută care leagă Moldova de Transilvania și, totodată, coridorul care conectează aceste regiuni cu frontierele României spre Ucraina și Republica Moldova.