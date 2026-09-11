 Cazul profesorului din Brașov care continuă să predea, deși e anchetat pentru racolare sexuală de minori. Părinții, îngrijorați | adevarul.ro
search
Vineri, 11 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
LIVE ora 18.00: emisiunea Trends, cu Alex Negrici

Cazul profesorului din Brașov care continuă să predea, deși e anchetat pentru racolare sexuală de minori. Părinții, îngrijorați

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un profesor de limbi străine din județul Brașov, cercetat într-un dosar privind presupusa racolare sexuală a unui minor, continuă să predea în două unități de învățământ, în lipsa unei hotărâri judecătorești definitive.

În lipsa unei decizii definitive, profesorul rămâne la catedră
În lipsa unei decizii definitive, profesorul rămâne la catedră Foto: Shutterstock

Cazul a stârnit nemulțumirea părinților, care își exprimă îngrijorarea cu privire la siguranța elevilor, potrivit Observator News.

Profesorul, care predă limba engleză și limba franceză, a fost reclamat la sfârșitul anului trecut de un adolescent în vârstă de 15 ani. 

Cadrul didactic activa la acel moment la un liceu din Predeal, iar presupusa victimă era elev la o altă unitate școlară din județul Brașov.

Băiatul a susținut că ar fi primit de la profesor mesaje și imagini cu caracter pornografic pe telefonul mobil.

Anchetă penală în desfășurare

Poliția a deschis un dosar penal, ancheta fiind în curs de desfășurare. Cercetările vizează infracțiunea de racolare sexuală a minorilor.

Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Brașov au precizat că raporturile contractuale dintre profesor și liceul din Predeal au încetat în luna august a acestui an.

Ulterior, dascălul a participat la concursul pentru ocuparea posturilor didactice din județ, unde a obținut cea mai mare notă la disciplina limba engleză, fiind repartizat inițial la trei unități de învățământ.

Predă în două școli

În prezent, profesorul activează în două școli din județul Brașov, respectiv într-o unitate de învățământ din Hălchiu și într-o școală din municipiul Brașov.

Inspectoratul Școlar susține că, în absența unei sentințe definitive în dosarul penal, nu există temei legal pentru încetarea activității didactice a acestuia.

Amintim că, în 2023, un profesor din Pitești care i-a trimis unei eleve sute de mesaje de dragoste în română și engleză a rămas fără loc de muncă după ce eleva a dezvăluit totul familiei sale și conducerii școlii.

Anul trecut, un preot din Năvodari, care preda religia la un liceu din Constanța, a fost acuzat de mai mulți părinți că ar fi purtat conversații cu tentă sexuală cu elevi adolescenți. Bărbatul de 48 de ani ar fi trimis mesaje și fotografii indecente unor minori, atât în mediul online, cât și în timpul orelor de curs. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
General al Armatei Române, găsit împuşcat în cap. Anchetatorii au descoperit un pistol lângă trupul său. Ce spune poliția
digi24.ro
image
Grindeanu, întrebat dacă demiterea Guvernului Bolojan a fost o greșeală. Răspunsul președintelui PSD, în cinci cuvinte
stirileprotv.ro
image
Singurul terorist deținut în România, Omar Hayssam, ELIBERAT chiar de 11 septembrie!
gandul.ro
image
Vânzările de șuncă presată s-au prăbușit. Cum se reprofilează supermarketurile
mediafax.ro
image
Pe cine înlocuiește Nadia Comăneci în juriul de la „Românii au talent”. Vedeta Pro TV care pleacă
fanatik.ro
image
Cum au reformat Statele Unite ale Americii comunitatea de intelligence după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001
libertatea.ro
image
Mutare-surpriză: Ilie Bolojan și-ar putea anunța demisia din fruntea Guvernului (surse)
digi24.ro
image
Scandalul ia amploare! Au apărut facturile și contractele: acuzat de dispariția a 500.000 de euro
gsp.ro
image
"M-a omorât din toate punctele de vedere!" Sorana Cîrstea, dezvăluiri neașteptate despre relația de care nu știa nimeni
digisport.ro
image
Cine este amanta generalului Dorin Ioniță, găsit mort într-un garaj. Detaliile despre ultimele ore din viața bărbatului
click.ro
image
O cameristă flămândă a mușcat dintr-un măr și a rezolvat unul dintre cele mai spectaculoase jafuri cu diamante din Franța
antena3.ro
image
Dacă 31% dintre tinerii din România nu au un loc de muncă, de ce importă România 150.000 de angajaţi din ţări non-UE?
zf.ro
image
Cum va fi vremea la final de septembrie și început de octombrie
observatornews.ro
image
Ea e amanta generalului Dorin Ioniță. Femeia obținuse un ordin de protecție, cu doar câteva ore înainte ca bărbatul să fie găsit mort. Ce gest a făcut soția
cancan.ro
image
Puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut cu 15% în doi ani. Pensionarii au pierdut 425 lei la pensie
newsweek.ro
image
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
prosport.ro
image
Carrefour își schimbă numele în România. Decizia luată de frații Pavăl pentru cele aproape 500 de magazine
playtech.ro
image
Gigi Becali mută biserica de la Techirghiol după scandalul cu Garda de Mediu: „Poate o aduc în Pipera”. Reacția Administrației Prezidențiale
fanatik.ro
image
Anticipatele pot schimba culoarea politică. Parlamentari din partidele mari ar putea încerca să prindă un mandat pe listele AUR
ziare.com
image
Cum a reacționat Simona Halep, după ce Elena Rybakina a ajuns numărul 1 mondial
digisport.ro
image
Melek și-a dezvăluit salariul. Cât câștigă lunar, deși are propria afacere: „Sunt manager și eu”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
EXCLUSIV – VIDEO Imagini șocante cu generalul Dorin Ioniță care își bate cu pumnii și picioarele amanta înainte să se sinucidă
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație privind moartea generalului Dorin Ioniță. Motivul pentru care s-a împușcat de fapt
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac a numit marele lui talent: „Nu au existat mulți ca mine”
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Actorul Alex Bogdan, confesiune dureroasă după 16 ani de dependență de jocuri de noroc: „Mama mea a murit crezând că eu sunt bine”
actualitate.net
image
În locul cui intră Nadia Comăneci la masa juraților de la „Românii au Talent”? Răspunsul oficial din partea Pro TV și bârfele din culise
click.ro
image
Șerban Copoț, mesaj dur pentru profesori: „V-ați întrebat vreodată de ce nu aveți susținerea lor?”
click.ro
image
Mariah Carey, fotografie rară alături de gemenii săi. Cum arată acum Moroccan și Monroe, la 15 ani
click.ro
Sunniva Gylver, Profimedia (2) jpg
„Marea Preoteasă” cu șuvițe rasta de la funeraliile Regelui Harald a făcut furori! Cine este femeia care sfidează imaginea clasică a unui înalt prelat
okmagazine.ro
Georgiana Cavendish jpg
Ducesa scandaloasă și-a luat un amant mai tânăr, deși trăia într-un ménage à trois cu soțul și cea mai bună prietenă! Era înrudită cu Prințesa Diana
okmagazine.ro
Zenobia, în fața împăratului Aurelian. Pictură de Giovanni Battista Tiepolo
Aurelian - Restauratorul Lumii: Împăratul care a abandonat Dacia, dar a salvat Imperiul Roman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Satul din Prahova care i-a făcut pe bucureșteni să se mute la țară. Au cumpărat aproape toate casele disponibile
image
În locul cui intră Nadia Comăneci la masa juraților de la „Românii au Talent”? Răspunsul oficial din partea Pro TV și bârfele din culise

OK! Magazine

image
„Marea Preoteasă” cu șuvițe rasta de la funeraliile Regelui Harald a făcut furori! Cine este femeia care sfidează imaginea clasică a unui înalt prelat