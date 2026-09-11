Cazul profesorului din Brașov care continuă să predea, deși e anchetat pentru racolare sexuală de minori. Părinții, îngrijorați

Un profesor de limbi străine din județul Brașov, cercetat într-un dosar privind presupusa racolare sexuală a unui minor, continuă să predea în două unități de învățământ, în lipsa unei hotărâri judecătorești definitive.

În lipsa unei decizii definitive, profesorul rămâne la catedră Foto: Shutterstock

Cazul a stârnit nemulțumirea părinților, care își exprimă îngrijorarea cu privire la siguranța elevilor, potrivit Observator News.

Profesorul, care predă limba engleză și limba franceză, a fost reclamat la sfârșitul anului trecut de un adolescent în vârstă de 15 ani.

Cadrul didactic activa la acel moment la un liceu din Predeal, iar presupusa victimă era elev la o altă unitate școlară din județul Brașov.

Băiatul a susținut că ar fi primit de la profesor mesaje și imagini cu caracter pornografic pe telefonul mobil.

Anchetă penală în desfășurare

Poliția a deschis un dosar penal, ancheta fiind în curs de desfășurare. Cercetările vizează infracțiunea de racolare sexuală a minorilor.

Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Brașov au precizat că raporturile contractuale dintre profesor și liceul din Predeal au încetat în luna august a acestui an.

Ulterior, dascălul a participat la concursul pentru ocuparea posturilor didactice din județ, unde a obținut cea mai mare notă la disciplina limba engleză, fiind repartizat inițial la trei unități de învățământ.

Predă în două școli

În prezent, profesorul activează în două școli din județul Brașov, respectiv într-o unitate de învățământ din Hălchiu și într-o școală din municipiul Brașov.

Inspectoratul Școlar susține că, în absența unei sentințe definitive în dosarul penal, nu există temei legal pentru încetarea activității didactice a acestuia.

Amintim că, în 2023, un profesor din Pitești care i-a trimis unei eleve sute de mesaje de dragoste în română și engleză a rămas fără loc de muncă după ce eleva a dezvăluit totul familiei sale și conducerii școlii.

Anul trecut, un preot din Năvodari, care preda religia la un liceu din Constanța, a fost acuzat de mai mulți părinți că ar fi purtat conversații cu tentă sexuală cu elevi adolescenți. Bărbatul de 48 de ani ar fi trimis mesaje și fotografii indecente unor minori, atât în mediul online, cât și în timpul orelor de curs.