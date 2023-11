„Te-aș mușca ușor de buze”. Pedeapsa primită de un profesor de engleză din Pitești care flirta cu o elevă minoră

Un profesor din Pitești îndrăgostit de o elevă minoră căreia i-a trimis sute de mesaje de dragoste în română și engleză a rămas fără loc de muncă după ce eleva a dezvăluit totul familiei sale și conducerii școlii.

Dosarul a fost deschis de către procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești în noiembrie 2020, iar profesorul respectiv, care preda engleza la o școală din Pitești, a fost trimis în judecată pentru folosirea abuzivă a funcției în scop sexual.

În martie 2023, Judecătoria Pitești l-a condamnat pe bărbat la un an și șase luni de închisoare cu suspendare. În plus, i-a interzis acestuia să mai predea în învățământul de stat sau privat timp de patru ani și să nu se apropie la mai puțin de 20 de metri de eleva pe care a hărțuit-o. În plus, acesta trebuie să plătească daune morale de 5.000 de lei fetei.

Profesorul a făcut apel, însă Curtea de Apel Pitești i-a respins definitiv apelul marți 28 noiembrie a.c. În plus, bărbatul trebuie să facă 100 de zile de muncă în folosul comunității.

Conform rechizitoriului, „în perioada 21 - 30.10.2020, inculpatul, având funcţia de profesor de limba engleză la o școală din Piteşti, s-a prevalat şi a profitat de situaţia de autoritate şi de superioritate faţă de o elevă minoră, atingând-o în repetate rânduri pe partea inferioară a spatelui şi dându-i mesaje cu tentă sexuală, pretinzând favoruri de natură sexuală”.

Procurorii au strâns zeci de probe, de la fotografii cu mesajele trimise de profesor elevei pe WhatsApp până la declarațiile martorelor. Profesorul nu a dorit să dea vreo declarație.

După cum reiese din rechizitoriul consultat de „Adevărul”, de la începutul anului școlar 2020-2021, la limba engleză persoana vătămată, la acea dată elevă în clasa a VII-a, l-a avut ca profesor pe bărbat, după ce anterior profesoară la clasa acesteia a fost soţia lui, soție care la data faptelor se afla în concediu de creştere a copilului.

În data de 22 octombrie 2020, minora împreună cu alţi colegi de clasă au avut o discuţie cu profesorul respectiv despre un joc pe calculator, pe care acesta a menţionat că îl joacă atunci când fiica sa doarme. În urma acestei discuţii, profesorul a abordat-o în privat pe aplicaţia Whatsapp pe eleva minoră, solicitându-i să nu-i spună tatălui ei că vorbesc prin mesaje.

”Chiar te iubesc”

Ulterior, începând cu data de 22 octombrie 2020, în fiecare seară, conform procurorilor, „profesorul persoanei vătămate minore, îi trimitea acesteia din urmă mesaje prin care îşi expunea dorinţa de a o săruta pe minoră, de a o muşca de buze, de a o îmbrăţişa, de a se juca în părul ei, transmiţându-i în mod repetat că o iubeşte, că este pentru el mai mult decât o simplă elevă sau prietenă. Mesajele erau transmise unele în limba română, altele în limba engleză”.

Iată și câteva dintre mesajele trimise de profesor elevei minore: „I want your lips, and I want something more, to bite them, I would bite them softly” (n.red. - „Îți vreau buzele și vreau ceva mai mult, să le mușc, le-aș mușca ușor”), „Ştii că te iubesc, chiar te iubesc”, „Nu mă mai satur să îţi privesc poza de profil”.

Eleva minoră a perceput insistenţa profesorului, materializată prin transmiterea multitudinii de astfel de mesaje, precum şi din comportamentul acestuia la clasă, drept o pretindere implicită a unor favoruri de natură sexuală, astfel cum a reieşit din declaraţia acesteia.

De altfel, conţinutul mesajelor (total inadecvat unei convorbiri dintre un profesor şi elevul său) este caracteristic mai degrabă unor flirturi, unor conversaţii specifice îndrăgostiţilor, atingând evident şi aspecte de natură intimă.

Relevant a fost şi faptul că, deşi minora nu a încetat conversaţia, ci a alimentat-o de multe ori, au existat momente în care aceasta încerca să schimbe subiectul de discuţie, dar bărbatul continua cu mesajele intime.

După câteva seri în care a primit astfel de mesaje de la profesor, eleva, conştientă de caracterul inadecvat al mesajelor, dublat de comportamentul nepotrivit pe care inculpatul îl expunea la orele de limba engleză faţă de aceasta, i-a relatat tatălui său cele întâmplate, arătându-i totodată şi conversaţiile avute cu profesorul.

Referitor la comportamentul profesorului manifestat la orele de limba engleză faţă de elevă, declarațiile acesteia, confirmate în acest sens de cele ale colegelor de clasă, au dovedit că în acea perioadă bărbatul o aborda mai des, o scotea mai mult în faţa clasei, îi adresa întrebări, iniţia conversaţii, generând prilejuri pentru a o îmbrăţişa şi pentru a o atinge în repetate rânduri cu mâna pe spate.

„În afară de aceste gesturi de apropiere fizică a inculpatului de minoră, tot în timpul orelor de limba engleză, în timp ce se deplasa printre bănci inculpatul a mai atins-o pe minoră şi în zona gâtului”, adaugă procurorii.

Pe 28 octombrie 2020, eleva i-a arătat directoarei școlii mesajele primite de la profesor, iar pe 2 noiembrie 2020 acesta a fost concediat.