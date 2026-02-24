Bărbat ajuns la spital după ce a fost pișcat de ploșnițe într-o pensiune din Predeal. „Nu controlează nimeni turiștii pe corp”

Un bărbat de 41 de ani a ajuns la spital după ce a suferit o reacție alergică severă, în urma unor pișcături de ploșnițe, după o noapte petrecută la o pensiune din zona Cioplea, în stațiunea Predeal. Cazul a fost făcut public de familie pe rețelele sociale și a devenit viral.

Șapte adulți și trei minori s-au cazat la unitatea respectivă. După prima noapte, unul dintre bărbați a început să se scarpine pe brațe și pe gât, iar ulterior pielea i s-a înroșit puternic.

„Scriem aceste rânduri în calitate de familie de turiști care a fost cazată la vilă și care a trăit direct situația descrisă mai jos. Considerăm important ca alți turiști să fie informați. Din păcate, experiența noastră a fost una extrem de neplăcută. La scurt timp după cazare, am descoperit că în cameră sunt ploșnițe. Problema nu a fost una izolată, insectele erau localizate în special la tăblia patului. Practic, patul era sursa problemei. Consecințele au fost serioase: Soțul meu a făcut o reacție alergică severă și a fost nevoie să mergem la Centrul de Urgență. Copiii au fost și ei pișcați. Din cauza acestei situații, a trebuit să ne scurtăm vacanța. Ceea ce ne-a dezamăgit profund a fost atitudinea doamnei care se ocupă de vilă. Reacția a fost una de o nonșalanță ieșită din comun, de parcă situația ar fi fost lipsită de importanță. Ni s-a spus că «nu e murdărie», minimalizând problema. Menționăm clar: ploșnițele nu au legătură directă cu ideea de murdărie, ci cu lipsa unor tratamente și verificări corespunzătoare. Iar când problema este localizată la pat, locul în care turiștii dorm, situația devine gravă”, a scris femeia pe Facebook.

Soția bărbatului a explicat, potrivit Observator News: „Soțul, pe timpul zilei s-a tot scărpinat pe mână, pe la gât, vedeam ca niște punctulețe mici. Imediat după asta ne-am uitat pe lenjerie și am văzut câteva pete de sânge și în momentul în care soțul a ridicat salteaua, am văzut ploșnițe”.

Medicul Rosana Pia Groza, de la Centrul de Permanență Predeal, a avertizat asupra riscurilor: „Era pișcat din cap până-n picioare, foarte supărat, săracul. Normal. L-am sfătuit să plece de acolo. Odată ce pensiunea are într-o cameră, da, are peste tot și are și-n mobilă, și-n saltea și sub mochetă. Dacă mai stătea, putea să aibă o reacție cu un edem glotic, cu sufocare”.

Femeia a spus că a încercat să discute cu proprietarii pensiunii.

„I-am arătat despre ce e vorba, i-am zis că soțul e alergic și s-ar putea să avem o problemă. Dânsa mi-a răspuns cu nonșalanță: stați liniștită, doamnă, vă schimb camera”, a declarat aceasta.

Proprietara unității a declarat, pentru TVR Info: „Eu nu spun nici da nici nu, nu confirm pentru că nu știu. În momentul în care vine un turist la pensiune nu-l controlează nimeni dacă are probleme pe corp. Am luat toate măsurile necesare să vedem despre ce e vorba și să vină o formă de specialitate. Nu știu de unde a apărut problema asta”.

Turiștii au fost mutați într-o altă cameră, însă a doua zi au decis să plece acasă și nu li s-a mai cerut să plătească pentru cazare. Familia a depus o plângere la Direcția de Sănătate Publică Brașov. Inspectorii s-au deplasat la unitate, însă aceasta era deja închisă pentru efectuarea dezinsecției.