search
Marți, 24 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Bărbat ajuns la spital după ce a fost pișcat de ploșnițe într-o pensiune din Predeal. „Nu controlează nimeni turiștii pe corp”

0
0
Publicat:

Un bărbat de 41 de ani a ajuns la spital după ce a suferit o reacție alergică severă, în urma unor pișcături de ploșnițe, după o noapte petrecută la o pensiune din zona Cioplea, în stațiunea Predeal. Cazul a fost făcut public de familie pe rețelele sociale și a devenit viral.

FOTO: Facebook / Predeal
FOTO: Facebook / Predeal

Șapte adulți și trei minori s-au cazat la unitatea respectivă. După prima noapte, unul dintre bărbați a început să se scarpine pe brațe și pe gât, iar ulterior pielea i s-a înroșit puternic.

„Scriem aceste rânduri în calitate de familie de turiști care a fost cazată la vilă și care a trăit direct situația descrisă mai jos. Considerăm important ca alți turiști să fie informați. Din păcate, experiența noastră a fost una extrem de neplăcută. La scurt timp după cazare, am descoperit că în cameră sunt ploșnițe. Problema nu a fost una izolată, insectele erau localizate în special la tăblia patului. Practic, patul era sursa problemei. Consecințele au fost serioase:  Soțul meu a făcut o reacție alergică severă și a fost nevoie să mergem la Centrul de Urgență.  Copiii au fost și ei pișcați.  Din cauza acestei situații, a trebuit să ne scurtăm vacanța. Ceea ce ne-a dezamăgit profund a fost atitudinea doamnei care se ocupă de vilă. Reacția a fost una de o nonșalanță ieșită din comun, de parcă situația ar fi fost lipsită de importanță. Ni s-a spus că «nu e murdărie», minimalizând problema. Menționăm clar: ploșnițele nu au legătură directă cu ideea de murdărie, ci cu lipsa unor tratamente și verificări corespunzătoare. Iar când problema este localizată la pat, locul în care turiștii dorm, situația devine gravă”, a scris femeia pe Facebook.

Soția bărbatului a explicat, potrivit Observator News: „Soțul, pe timpul zilei s-a tot scărpinat pe mână, pe la gât, vedeam ca niște punctulețe mici. Imediat după asta ne-am uitat pe lenjerie și am văzut câteva pete de sânge și în momentul în care soțul a ridicat salteaua, am văzut ploșnițe”.

Medicul Rosana Pia Groza, de la Centrul de Permanență Predeal, a avertizat asupra riscurilor: „Era pișcat din cap până-n picioare, foarte supărat, săracul. Normal. L-am sfătuit să plece de acolo. Odată ce pensiunea are într-o cameră, da, are peste tot și are și-n mobilă, și-n saltea și sub mochetă. Dacă mai stătea, putea să aibă o reacție cu un edem glotic, cu sufocare”.

Femeia a spus că a încercat să discute cu proprietarii pensiunii. 

„I-am arătat despre ce e vorba, i-am zis că soțul e alergic și s-ar putea să avem o problemă. Dânsa mi-a răspuns cu nonșalanță: stați liniștită, doamnă, vă schimb camera”, a declarat aceasta. 

Proprietara unității a declarat, pentru TVR Info: „Eu nu spun nici da nici nu, nu confirm pentru că nu știu. În momentul în care vine un turist la pensiune nu-l controlează nimeni dacă are probleme pe corp. Am luat toate măsurile necesare să vedem despre ce e vorba și să vină o formă de specialitate. Nu știu de unde a apărut problema asta”.

Turiștii au fost mutați într-o altă cameră, însă a doua zi au decis să plece acasă și nu li s-a mai cerut să plătească pentru cazare. Familia a depus o plângere la Direcția de Sănătate Publică Brașov. Inspectorii s-au deplasat la unitate, însă aceasta era deja închisă pentru efectuarea dezinsecției.

Braşov

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24. „Diplomele de doctorat au ajuns o povară”
digi24.ro
image
Premierul Ilie Bolojan, nemilos cu miniștrii care vor pierde bani din PNRR: ”Revocări din funcție”
stirileprotv.ro
image
Zodia binecuvântată de DIVINITATE în martie 2026. Va trage cu siguranță „lozul” câștigător
gandul.ro
image
Magazine Auchan din România vizate de un apropiat al premierului maghiar Viktor Orban
mediafax.ro
image
Un nou act va fi luat în calcul la dosarul de pensionare. Proiect pentru repararea unor inechități
fanatik.ro
image
Medic psihiatru, despre efectele dependenței copiilor de social media. Gabriel Diaconu: „Sevrajul vine cu furie, panică, depresie, gânduri suicidare”
libertatea.ro
image
EXCLUSIV Cine este românul care a cumpărat și dus pe frontul din Ucraina peste 200 de mașini: „O fac pentru copiii și nepoții mei”
digi24.ro
image
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
gsp.ro
image
Cristiano Ronaldo, surpriză uriașă!
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește
antena3.ro
image
Au murit sub ochii fetiței lor de 6 ani, după ce mașina în care se aflau a fost lovită în plin de un alt șofer
observatornews.ro
image
Florin Prunea a divorțat, după 35 de ani de căsnicie. Care este motivul real al despărțirii de Lidia
cancan.ro
image
Pensii înghețate, după ce datoria publică a ajuns la 60%. Prin ce miracol pensionarii pot lua bani în plus?
newsweek.ro
image
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
prosport.ro
image
Mesaje scurte și romantice de Dragobete 2026 pentru SMS sau WhatsApp
playtech.ro
image
Ireal! Asta e România, de fapt! Câți oameni s-au uitat la cel mai așteptat eveniment de la JO 2026
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Prima decizie luată de Sorana Cîrstea, după despărțirea de Alexandru Țiriac
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Se cere ARESTAREA lui Bolojan! Este acuzat de abuz în serviciu!
romaniatv.net
image
Decizie majoră pentru românii care primesc salariul minim pe economie
mediaflux.ro
image
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
gsp.ro
image
Când a murit, de fapt, Jeffrey Epstein. Cauza morții magnatului pedofil n-ar fi fost sinucidere. Dezvăluiri care răstoarnă ancheta în SUA
actualitate.net
image
Ce a pățit un vlogger danez în timp ce făcea autostopul la noi în țară: „Tot ce ați auzit despre România e greșit”
actualitate.net
image
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
click.ro
image
5 zodii care își pot schimba destinul între Dragobete și 1 Martie. Astrele anunță evenimente majore în viața acestor nativi
click.ro
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
click.ro
FotoJet (55) jpg
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie
okmagazine.ro
Trufe cu lamaie Sursa foto shutterstock 2141596615 jpg
Trufe cu lămâie, desertul cu lămâie pe care nu vrei să‑l împarți cu nimeni!
clickpentrufemei.ro
Afișul oficial al filmului „La răscruce de vânturi” face o trimitere directă, din punct de vedere vizual, la filmul clasic “Pe aripile vântului”
„La răscruce de vânturi” - Un roman clasic între ecranizări vechi și noi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
image
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa

OK! Magazine

image
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie

Click! Pentru femei

image
Cel mai controversat moment de la BAFTA. Cine a sărit la bătaie chiar pe covorul roșu?

Click! Sănătate

image
3 obiceiuri care te pot face insuportabil pe măsură ce îmbătrânești