Trei însoțitori de zbor, dați afară după ce au refuzat să zboare, acuzând că avionul este infestat cu ploșnițe

Trei angajați ai companiei Brussels Airlines au fost concediați pentru că au refuzat să zboare cu un avion din cauza suspiciunilor că ar fi fost infestat cu ploșnițe. Incidentul a avut loc pe 16 octombrie, după ce echipa de curățenie a observat semne ale paraziților la bordul unui avion A330-300, care urma să zboare de la Bruxelles (Belgia) spre Accra (Ghana).

Potrivit New York Post, Brussels Airlines a desfășurat propria investigație privind așa-numiții „pasageri clandestini sugători de sânge” și a concluzionat că aeronava nu avea insecte.

„După o inspecție amănunțită, s-a confirmat că a fost o alarmă falsă, iar aeronava a fost acceptată de căpitanul zborului pentru a reintra în serviciu”, a declarat purtătorul de cuvânt al Brussels Airlines, Nico Cardone, pentru publicația citată.

„Personalul nostru de curățenie este instruit să fie vigilent în astfel de situații.”

În ciuda acestei confirmări, trei dintre cei cinci însoțitori de zbor care ridicaseră problema au rămas neconvinși și au invocat dreptul de a fi „neapt(ți) de zbor” (o prevedere europeană care permite membrilor echipajului să se retragă de la serviciu dacă se consideră fizic sau psihologic incapabili să își îndeplinească sarcinile.)

Această decizie nu a fost deloc pe placul conducerii companiei, care i-a concediat pe cei trei membri experimentați ai echipajului, cu o vechime de 20, 27 și respectiv 30 de ani, pentru „abateri grave”, potrivit lui Cardone.

Angajații au fost acuzați că „au încălcat flagrant procedurile” și au provocat daune financiare și operaționale companiei.

Reprezentanții sindicali au condamnat decizia, susținând că aceasta creează un precedent periculos.

„Echipajele care se simt nesigure sau neapte ar putea fi acum presate să zboare indiferent de starea lor, ceea ce pune în pericol siguranța pasagerilor”, a avertizat Jeroen Van Ranst, din partea sindicatului flamand ACV Puls.

Negocierile dintre sindicate și Brussels Airlines au eșuat, iar sindicaliștii iau în calcul proteste. Angajații cer reintegrarea celor concediați și măsuri pentru refacerea încrederii. Mai mulți însoțitori de bord spun că incidentul reflectă deteriorarea condițiilor de muncă, presiunile managementului, numeroasele anulări de zboruri și flota învechită.

„Suntem sătui să fim hărțuiți și amenințați”, a declarat unul dintre ei, potrivit Aviation24.be. „Compania a devenit toxică.”

Ploșnițele reprezintă o problemă mai comună în avioane decât s-ar putea crede.

„Ploșnițele se pot strecura adesea în bagaje și obiecte personale; pot ajunge pe avioane fără să știm”, a explicat Hottel, entomolog la compania Orkin din Georgia.

„Sunt extrem de pricepute în «autostopul» pe obiecte personale precum bagaje, haine, genți sau rucsacuri. Călătorii le pot transporta fără să-și dea seama dintr-un loc în altul.”