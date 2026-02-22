search
Duminică, 22 Februarie 2026
Adevărul
Adolescentul care a incendiat o mașină în urma unei provocări online, arestat preventiv. Decizia judecătorilor este definitivă

Publicat:

Judecătorii brașoveni au respins contestația înaintată de adolescentul de 15 ani arestat preventiv după ce a vandalizat mai multe autoturisme, în urma unei provocări online.

FOTO: Getty Images
FOTO: Getty Images

Potrivit News.ro, decizia este definitivă. Judecătoria Brașov a pronunțat arestarea preventivă a unui adolescent care a vandalizat mașini după ce a fost provocat pe o rețea de socializare, iar Tribunalul pentru minori și familie Brașov a menținut această hotărâre.

„Respinge, ca nefondată, contestația formulată de inculpatul M. D. S. împotriva încheierii penale nr. 175/UP din 15.02.2026 a judecătorului de drepturi şi libertăți de la Judecătoria Brașov, pronunțată în dosarul nr. 4034/197/2026, pe care o menține”, este soluția definitivă a Tribunalului.

Adolescentul în vârstă de 15 ani din Brașov a fost arestat preventiv pentru distrugere, după ce a incendiat două autoturisme săptămâna trecută.

Minorul a fost inițial reținut pentru 24 de ore, iar ulterior instanța de judecată, la propunerea procurorului din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov, a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.

Braşov

