Foto Tragedie în Brașov: Bărbat de 59 de ani a murit după ce a căzut de pe un perete abrupt, pe un traseu montan nemarcat

Un bărbat de 59 de ani și-a pierdut viața pe unul dintre traseele montane din Cheile Zărneștiului, în județul Brașov, după ce a alunecat de pe un perete abrupt și a căzut în albia râului din zonă. Incidentul s-a petrecut între Valea Curmăturii și Valea Zănogii, într-o zonă nemarcată pentru turism.

Traseul în care s-a produs tragedia este considerat periculos, cu pante abrupte și fără marcaje turistice oficiale. Potrivit martorilor și salvatorilor, bărbatul nu a mai putut fi salvat, iar echipele de intervenție sosite la fața locului au constatat decesul. Aceasta este o reamintire tragică a riscurilor implicate în drumețiile pe teren neamenajat.

Salvamontiștii din Brașov subliniază importanța alegerii exclusiv a traseelor turistice marcate și respectarea strictă a măsurilor de siguranță specifice zonelor alpine. Aceștia recomandă turiștilor să poarte echipament adecvat, să evite traseele nemarcate și să fie atenți la condițiile meteorologice, pentru a preveni astfel de accidente.