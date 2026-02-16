search
Luni, 16 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un adolescent de 16 ani care conducea fără permis a fost urmărit și oprit cu focuri de armă

0
0
Publicat:

Un tânăr în vârstă de 16 ani, care a condus un autoturism și a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor, a fost reținut pentru 24 de ore, a anunțat, luni, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Ialomița.

Minorul a fost reținut pentru 24 de ore FOTO Arhivă
Minorul a fost reținut pentru 24 de ore FOTO Arhivă

În timpul unei acţiuni desfăşurate duminică seara în comuna Bărbuleşti, agenţii de la Secţia 5 Poliţie Rurală Jilavele au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism.

„Întrucât şoferul nu s-a conformat indicaţiilor poliţiştilor rutieri, aceştia au procedat la urmărirea autoturismului şi, după aproximativ doi kilometri, aceştia au efectuat două focuri de avertisment în plan vertical. Poliţiştii au reuşit oprirea autoturismului şi prinderea şoferului”, se precizează într-un comunicat al IPJ Ialomiţ, citat de Agerpres.

Conform aceleiaşi surse, în urma verificărilor efectuate s-a stabilit că la volan se afla un tânăr de 16 ani, din comuna Bărbuleşti, care nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Poliţiştii l-au testat în vederea depistării consumului de alcool, rezultatul fiind negativ.

Minorul a fost ulterior condus la o unitate medicală, în vederea prelevării de probe biologice pentru stabilirea eventualei prezenţe a substanţelor psihoactive în organism.

Poliţiştii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal pentru conducere a unui vehicul fără permis şi furt în scop de folosinţă.

Slobozia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
digi24.ro
image
Avem valori, dar nu le prețuim. Irina Bulmaga, locul 51 mondial la șah feminin: „Aș fi mulțumită și cu salariul mediu”
stirileprotv.ro
image
Primăvară cu zăpadă. Pe ce dată cade ultima ninsoare în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Ședință a coaliției de guvernare în urma tensiunilor generate de recesiunea tehnică
mediafax.ro
image
Assad Al-Hamlawi, out din lot după ce a fost pedepsit de Coelho! Preşedintele Craiovei confirmă: “Nu a făcut un titlu de glorie din asta!”
fanatik.ro
image
Masacru la ferma de bizoni din Cluj lansată de un fost chestor de poliție I VIDEO
libertatea.ro
image
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel bun” să fie văzut ca impostorul de la Kremlin
digi24.ro
image
Toți au întors capul după ea! Ioana State, apariție spectaculoasă la nunta lui Florentin Petre. Cu ce vedete ale echipei s-a fotografiat cunoscuta dinamovistă
gsp.ro
image
"Niciodată în viaţa mea nu am lucrat pentru bani, vă jur!" Are o avere uriașă, dar merge cu metroul în București
digisport.ro
image
Nu România e în spate – Expert mondial în mercenariat, despre implicarea unui stat în operațiunile lui Potra din Congo
stiripesurse.ro
image
„O femeie din România a ucis 10 persoane”. Misterioasa româncă din grupul „turiștilor lunetiști” care vânau civili și copii în Sarajevo
antena3.ro
image
Ce sunt fondurile mutuale și cum te ajută să investești eficient
observatornews.ro
image
Câți bani a primit eliminata Larisa Uță, de la Antena 1, pentru cele 6 săptămâni petrecute la Survivor 2026
cancan.ro
image
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
prosport.ro
image
Cât te costă fundația unei case în 2026. Mulți români subestimează această etapă
playtech.ro
image
Sorin Cârţu a scos în evidenţă problemele de arbitraj din “dubla” Universitatea Craiova – FCSB: “Este o polemică la anularea golului doi! Am vorbit cu Porumboiu”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
FOTO Secretul ”cumplit” din spatele fotografiei care a făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
Ce studii are, de fapt, președintele Nicușor Dan? Fostă judecătoare cere documente oficiale în instanță. „Avem dreptul să cunoaştem adevărul despre studiile făcute de actualul preşedinte al României”
stiripesurse.ro
image
Nadiana este femeia care a căzut în fața mașinii, în Târgu Jiu! A murit după ce a fost iz... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Dana Budeanu tună și fulgeră! E cel mai DUR ATAC: ‘Dați-l afară, că d-aia v-ați nenorocit!”
romaniatv.net
image
Anunț pentru seniori de la Casa Națională de Pensii! Ce se întâmplă cu procesul de recalculare a pensiilor
mediaflux.ro
image
Toți au întors capul după ea! Ioana State, apariție spectaculoasă la nunta lui Florentin Petre. Cu ce vedete ale echipei s-a fotografiat cunoscuta dinamovistă
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Cum s-a îndrăgostit, de fapt, Cristina Teleanu de soțul ei. Dezvăluire rușinoasă despre mariajul cu Teleanu
actualitate.net
image
De ce este coliva sănătoasă pentru organism? Iată ce beneficii are asupra tractului intestinal: „Atât timp cât nu are zahăr rafinat, e bună!”
click.ro
image
Ce trebuie să pui la rădăcina ghioceilor în luna februarie, ca anul viitor să aibă de 3 ori mai multe flori. Secretele cunoscute doar de florarii cu experiență
click.ro
image
Topul celor mai fericite zodii ale lunii martie. Au noroc cu carul și bucurii la tot pasul
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Disperată după bani, Sarah Ferguson s-a înjosit în fața lui Jeffrey Epstein! Cererea pe care a avut-o fosta ducesă
okmagazine.ro
Charlène de Monaco, profimedia 1069821716 jpg
Prințesa Charlene, apariție șic la Jocurile Olimpice din Italia. Ce ieșire de familie a avut alături de soț și copii
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Seliște din secolele XV–XVI (© Facebook / Agenţia Naţională Arheologică)
O seliște din secolele XV–XVI, descoperită de arheologi în Republica Moldova / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce e bine să dăm de pomană, de Moșii de Iarnă. Silviu Biriș: „Mulți oameni pleacă de aici triști.” De ce arpacașul pentru colivă se spală în 9 ape?
image
De ce este coliva sănătoasă pentru organism? Iată ce beneficii are asupra tractului intestinal: „Atât timp cât nu are zahăr rafinat, e bună!”

OK! Magazine

image
Prima imagine cu fața Prințesei Lilibet, după mult timp. Adorabilă mezină a Prințului Harry crește văzând cu ochii

Click! Pentru femei

image
Fostul membru al trupei One Direction recunoaște că n-a iubit-o niciodată pe mama copilului său!

Click! Sănătate

image
Partenerul îţi întoarce spatele în timpul somnului? Iată ce înseamnă acest lucru!