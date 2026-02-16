Un adolescent de 16 ani care conducea fără permis a fost urmărit și oprit cu focuri de armă

Un tânăr în vârstă de 16 ani, care a condus un autoturism și a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor, a fost reținut pentru 24 de ore, a anunțat, luni, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Ialomița.

În timpul unei acţiuni desfăşurate duminică seara în comuna Bărbuleşti, agenţii de la Secţia 5 Poliţie Rurală Jilavele au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism.

„Întrucât şoferul nu s-a conformat indicaţiilor poliţiştilor rutieri, aceştia au procedat la urmărirea autoturismului şi, după aproximativ doi kilometri, aceştia au efectuat două focuri de avertisment în plan vertical. Poliţiştii au reuşit oprirea autoturismului şi prinderea şoferului”, se precizează într-un comunicat al IPJ Ialomiţ, citat de Agerpres.

Conform aceleiaşi surse, în urma verificărilor efectuate s-a stabilit că la volan se afla un tânăr de 16 ani, din comuna Bărbuleşti, care nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Poliţiştii l-au testat în vederea depistării consumului de alcool, rezultatul fiind negativ.

Minorul a fost ulterior condus la o unitate medicală, în vederea prelevării de probe biologice pentru stabilirea eventualei prezenţe a substanţelor psihoactive în organism.

Poliţiştii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal pentru conducere a unui vehicul fără permis şi furt în scop de folosinţă.