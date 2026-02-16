Un adolescent din Brașov a incendiat o mașină în urma unei provocări online. Minorul a fost arestat preventiv

Un adolescent de 15 ani din municipiul Brașov a fost arestat preventiv, fiind suspectat că a incendiat intenționat un autoturism, fapta fiind comisă ca urmare a unei provocări apărute pe o rețea de socializare.

Potrivit unei informări transmise luni de Inspectoratul de Poliție Județean Brașov, autoturismul a fost descoperit în flăcări în noaptea de joi spre vineri și a fost distrus în totalitate.

Ancheta desfășurată de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Brașov, în colaborare cu Secția 1 Poliție, a indicat că incendiul a fost provocat intenționat. În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că fapta nu are legătură cu proprietarul mașinii, ci ar fi fost comisă exclusiv ca urmare a unor provocări din mediul online.

„Au fost desfășurate activități ample de documentare și cercetare, fiind stabilite mai multe ipoteze coroborate cu datele din anchetă. S-a constatat că fapta a fost săvârșită fără a exista vreo legătură cu persoana vătămată”, se arată în informarea IPJ Brașov.

La data de 14 februarie, polițiștii au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și al Serviciului Criminalistic, fiind ridicate mai multe probe relevante pentru cauză.

Minorul a fost inițial reținut pentru 24 de ore, iar ulterior instanța de judecată, la propunerea procurorului din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov, a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările continuă într-un dosar penal deschis pentru infracțiunea de distrugere, sub coordonarea unui procuror, urmând ca la finalizarea anchetei să fie stabilite toate împrejurările producerii faptei și măsurile legale care se impun.