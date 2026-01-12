Adolescent de 16 ani, ars de viu într-un incendiu, în județul Brașov

Un tânăr în vârstă de 16 ani a fost găsit mort, luni dimineaţă, într-o locuinţă cuprinsă de flăcări în localitatea braşoveană Satul Nou, de către pompierii militari mobilizaţi la faţa locului pentru a stinge incendiul.

Potrivit ISU Braşov, incendiul a fost localizat şi lichidat, pompierii îndepărtând elementele din imobil afectate, scrie Agerpres.

Incendiul a fost anunţat în jurul orei 07,00, iar în urma apelului la 112, la faţa locului au fost mobilizate cinci autospeciale de stingere cu apă şi spumă, dintre care una aparţinând Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din Hălchiu, o autoscară şi un echipaj al SMURD.

„Din păcate, în urma acestui eveniment, în interiorul locuinței a fost găsit un copil în vârstă de aproximativ 16 ani, decedat. Misiunea este în continuare dinamică, iar pompierii acționează pentru îndepărtarea elementelor afectate și eliminarea efectelor negative produse de incendiu”, potrivit ISU.

Circumstanțele exacte ale producerii incendiului urmează să fie stabilite de autorități, după finalizarea intervenției și a cercetărilor specifice.