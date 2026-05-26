Un tânăr de 19 ani a murit într-un cumplit accident în Brăila. Sistemul eCall a alertat Poliția

Un grav accident rutier s-a produs în noaptea de luni spre marți pe DE584, în apropiere de localitatea Albina, în județul Brăila. Un tânăr de doar 19 ani și-a pierdut viața, iar un altul, în vârstă de 18 ani, a ajuns în stare gravă la spital, după ce autoturismul în care se aflau s-a răsturnat în afara carosabilului.

Impactul a fost extrem de violent, cei doi tineri fiind proiectați în afara mașinii.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Brăila, accidentul a avut loc în jurul orei 02:45, după ce polițiștii Serviciului Rutier au fost alertați printr-un apel 112 generat automat de sistemul eCall al mașinii.

„Din primele date obținute se pare că, șoferul unui autoturism, în timp ce conducea DE 584 dinspre Brăila către localitatea Albina, ar fi pierdut controlul volanului și a ieșit în afara părții carosabile. Cei doi tineri care s-ar fi aflat în autoturism au fost proiectați în afara acestuia”, au transmis reprezentanții IPJ Brăila.

În urma accidentului, un tânăr de 19 ani, din localitatea Tichilești, a decedat. Celălalt pasager, în vârstă de 18 ani, tot din Tichilești, a fost transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. Acesta este în stare gravă. Totodată, medicii i-au prelevat mostre biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.