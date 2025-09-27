O mașină a căzut în Dunăre cu tot cu barca pe care o tracta. În urmă cu trei luni, o altă mașină a căzut în acelaşi loc

O mașină cu o barcă a căzut sâmbătă în Dunăre, în zona debarcaderului de pe Faleză. Echipajele ISU Brăila intervin la faţa locului pentru scoaterea autoturismului şi a ambarcaţiunii.

Incidentul s-a produs în jurul orei 12:40, iar potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Brăila nu au fost înregistrate victime, scrie Agerpres.

Pentru degajarea autoturismului şi recuperarea ambarcaţiunii, la faţa locului intervine ISU Brăila cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o barcă şi echipa de scafandri.

În urmă cu trei luni de zile, în acelaşi loc de pe Faleza Dunării, o altă maşină a ajuns în Dunăre, după ce proprietarul autoturismului a vrut să îşi lanseze la apă un skijet şi nu a asigurat maşina, care a căzut în fluviu cu tot cu platforma care tracta ambarcaţiunea.

Mașina a fost scoasă din Dunăre după o intervenție care a durat peste patru ore, a transmis ISU Brăila.

„Pompierii intervin pentru scoaterea unui autoturism din fluviu Dunarea. Un brăilean a vrut sa-și dea la apă ambarcatiunea, un skijet, nu a asigurat mașina și a ajuns cu peridoc în Dunăre. S-a întâmplat pe faleză, la rampa de la zona cu bărci”, a transmis ISU Brăila.