Miercuri, 3 Septembrie 2025
Adevărul
Un bac, pe care se afla un camion, s-a scufundat în Dunăre, la Frecăţei: „Sunt multe probleme”

Un bac de mici dimensiuni, pe care se afla un camion cu cereale. s-a scufundat miercuri seara în Dunăre, la Frecăţei, judeţul Brăila. Incidentul ridică unele suspiciuni privind nerespectarea normelor de siguranță.

Bacul s-a scufundat miercuri seara. FOTO Facebook deBrăila
Incidentul naval a avut loc în jurul orei 18.00, pe brațul Măcin-Dunărea Veche, în apropierea localității brăilene Frecăței, potrivit deBrăila.    

În fotografiile publicate de sursa citată pe Facebook se poate observa, deasupra apei, doar prelata camionului.

Localnicii din Frecăţei spun că agenții economici care efectuează astfel de curse nu ar deține autorizație pentru astfel de transporturi, iar bacuri de mici dimensiuni sunt folosite pentru a trece Dunărea inclusiv camioane cu mare încărcătură.

Bacul scufundat a fost adus acum câteva zile. E ireal! Reprezintă un pericol. Transportă şi supratonaj. Sunt multe probleme", a povestit un localnic citat de aceeași sursă. 

Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Amintim că, în 20024, o barjă încărcată cu 1.000 de tone de azot s-a scufundat în Dunăre, după ce a lovit un pod la graniţa dintre Serbia şi Croaţia.

Cu câțiva ani în urmă, o barjă sub pavilion croat care transporta azotat de amoniu s-a scufundat în Dunăre, în apropierea localităţii Moldova Nouă.

Brăila

