Bărbat de 46 de ani, găsit înecat la Cotul Măcinului. A fost recuperat de pompieri din apele Dunării

Un bărbat de 46 de ani, dispărut în apele Dunării, a fost găsit joi seară de pompierii secției Măcin din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Delta” al județului Tulcea.

Potrivit autorităților, bărbatul se afla la scăldat împreună cu prietenii săi, într-o zonă cunoscută pentru curenții puternici, Cotul Măcinului. La scurt timp după ce a intrat în apă, acesta nu a mai ieșit la suprafaţă, iar martorii au apelat numărul unic de urgenţă 112, conform Agerpres.

Echipele de salvare au intervenit cu o ambarcaţiune şi o ambulanţă SMURD pentru căutarea bărbatului, însă acesta a fost găsit fără viaţă.

„Persoana dispărută a fost găsită şi recuperată din apele fluviului de către echipajul de pompieri şi de către voluntarii care au participat la căutări. Din păcate, echipajul medical sosit la faţa locului a constatat decesul acesteia”, au transmis reprezentanţii ISU „Delta”.