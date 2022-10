O fetiță dispărută a fost găsită printre baloți de paie. S-a ținut după doi căței și n-a știut să se mai întoarcă

O operațiune de salvare de amploare a fost declanșată, vineri, 28 octombrie, pentru găsirea unei fetițe în vârstă de cinci ani, din satul Corbeni, judeţul Brăila, care fusese dată dispărută de către familie.

Alarma a fost dată vineri, în jurul orei 16,00. Mama copilei a sunat la 112 după ce fetița dispăruse din curtea casei. O mobilizare fără precedent în ultimii ani a fost declanșată în satul Corbeni, comuna Racovița, locul unde Valentina fusese văzută ultima oară.

Mai multe echipe formate din polițiști, jandarmi, pompieri și polițiști de frontieră au plecat în căutarea fetiței, prin sat, pe câmpuri, în zona canalului, la stâne și ferme/

De asemenea, a fost emis un mesaj Ro Alert în care se menționa faptul că „orice informație va fi transmisă la numărul unic pentru apeluri de urgență 112”.

La operațiunile de căutare au participat sute de persoane, polițiști, jandarmi, dar și voluntari de la ONG-ul „Rescue 4X4”.

„De asemenea, pentru căutări, sunt folosite de polițisti trei binocluri cu termoviziune și câine de urmă”, au transmis reprezentanții IPJ Brăila.

În cele din urmă, aproape de miezul nopții, o echipa formată dintr-un polițist și trei jandarmi a găsit-o pe fetiță la o fermă situată între Corbeni și Salcia Tudor, la o distanță de aproximativ un kilometru de locul dispariției.

Potrivit unui comunicat al jandarmilor, copila eera teafără și nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Copila se ascundea printre baloți de paie, polițiștii observând întâi, cu ajutorul lanternelor, doi căței. Unul dintre jandarmi s-a dezbrăcat de haină pentru a o acoperi pe Valentina, care s-a plâns că îi este frig. Aceasta plecase de acasă doar în papuci.

„Am găsit-o (cei trei subofițeri și agentul de poliție - n.n.) pe fetiță la o fermă de la marginea satului. Era cățărată pe niște baloți de paie. Când am pus lumina lanternei pe baloți, am observat capul unui cățel, apoi pe fetiță. Ne-am apropiat de ea, iar fetița a spus că îi este frig. Am coborât-o, am îmbrăcat-o cu vestonul (bluza uniformei de jandarmerie n.n.) și am urcat-o în mașină, la căldură", a povestit jandarmul Cătălin Lipan.

„Deși are doar cinci ani, nu părea deloc speriată”

Acesta a mai spus că a întrebat-o pe micuță cum s-a rătăcit, iar aceasta i-a povestit că se juca în curte cu cei doi cățeluși, iar la un moment dat aceștia ar fi ieșit pe drum, iar ea s-ar fi ținut după ei.

„Ar fi ajuns aici, la fermă, și nu a mai știut să se întoarcă acasă, mai ales că deja se înnoptase. Și, deși are doar cinci ani, nu părea deloc speriată. Era vorbăreață. Ne spunea cât de mult își dorește să se întoarcă acasă, la mama ei, și să se bage la somn", a adăugat plutonier Lipan.

Ceilalți doi subofițeri jandarmi care au făcut parte din echipa care a găsit copila sunt plutonier Valentin Piroșcă și sergent major Iulian Dima.

Acțiunea de căutare a copilei dispărute a fost coordonată de către prefectul județului Brăila, Iulian Timofei, asistat de inspectorul șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Brăila, colonelul Iulian Albăceanu.

La acțiune au participat forțe din cadrul Ministerului Afacerilor Interne - polițiști, jandarmi, pompieri, alături de voluntari și localnici.