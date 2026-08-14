Doi soți au murit după ce mașina lor a ajuns pe contrasens și s-a izbit de un alt autoturism, în Brăila. Trei copii au ajuns la spital

Tragedie pe DN2B, în județul Brăila, după un impact violent între două autoturisme. Un bărbat de 55 de ani și soția sa, de 54 de ani, au murit, iar trei copii au fost răniți și transportați la spital. Accidentul s-a produs vineri, 14 august, la ieșirea din orașul Ianca către Brăila.

Polițiștii au fost sesizați prin apel la 112, în jurul orei 11:40, cu privire la producerea unui accident rutier pe DN2B. Din primele date obținute, bărbatul de 55 de ani, din municipiul Brăila, conducea un autoturism pe DN2B, dinspre Brăila către Ianca.â

La un moment dat, acesta a inițiat o manevră de depășire a autoturismelor care circulau în fața sa. În timpul manevrei, autoturismul condus de bărbat a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune cu un alt autoturism.

Mașina care circula din sens opus era condusă de o femeie de 39 de ani, din București. În autoturismul acesteia se aflau și cei trei copii ai săi, cu vârste de 4, 7 și 9 ani.

În mașina condusă de bărbatul de 55 de ani se afla, în calitate de pasager, și soția acestuia, o femeie de 54 de ani, din municipiul Brăila.

Impactul dintre cele două autoturisme a fost extrem de violent. În urma accidentului, șoferul de 55 de ani și soția sa au murit, a anunțat IPJ Brăila.

Trei copii au ajuns la spital

Șoferița autoturismului care circula din sens opus și cei trei copii aflați în mașină au fost răniți în urma impactului. Aceștia au fost preluați de echipajele Serviciului de Ambulanță Județean și transportați la spital pentru evaluare și îngrijiri medicale.

Polițiștii au precizat că șoferița a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind zero. Urmează ca ancheta să stabilească toate împrejurările în care s-a produs accidentul și modul în care s-a desfășurat manevra de depășire.

Cazul este cercetat într-un dosar penal întocmit pentru comiterea infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Accidentul a provocat și blocarea traficului pe DN2B.