Tragedie în județul Bacău: copilul de 3 ani care a căzut într-o fântână adâncă de 22 de metri a murit

O intervenție dramatică a avut loc joi, 7 mai, în localitatea Parincea, din județul Bacău, unde un copil de 3 ani a căzut într-o fântână cu o adâncime de circa 22 de metri.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău, la fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție, respectiv o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, o unitate de terapie intensivă mobilă, precum și efective din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău.

De asemenea, intervenția a fost sprijinită de un container MULTIRISC, destinat misiunilor complexe de salvare.

Întrucât situația a impus o intervenție specializată, un alpinist din cadrul ISU Bacău a fost coborât în fântână pentru a scoate copilul.

„În urma operațiunii desfășurate, victima, un băiețel în vârstă de aproximativ 3 ani, a fost extrasă și predată echipajului medical prezent la fața locului. La momentul extragerii, minorul nu prezenta semne vitale, motiv pentru care au fost începute imediat manevrele de resuscitare”, a transmis ISU Bacau.

Echipajele medicale continuă în aceste momente eforturile de salvare a vieții copilului.

Din păcate, copilul nu a mai putut fi salvat. Medicii au declarat decesul acestuia.