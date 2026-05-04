Tragedie în Dolj: un copil de un an a murit după ce a căzut într-o piscină

Un copil în vârstă de 1 an a murit după ce duminică, 3 mai, a căzut într-o piscină aflată în curtea locuinței bunicilor. Incidentul a avut loc în comuna Dobrești, județul Dolj.

Potrivit autorităților, în jurul orei 11:48, agenții Secției 12 Poliție Rurală Daneți au fost alertați printr-un apel de urgență că un copil a căzut într-o piscină din curtea locuinței în care se afla împreună cu familia, scrie Gorj Express.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje de poliție, dar și un echipaj medical, fiind solicitat inclusiv un elicopter SMURD. Victima a fost identificată ca fiind un minor din municipiul Craiova.

În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate la fața locului, medicii nu au reușit să îi salveze viața, fiind declarat decesul copilului.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările sunt continuate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova. De asemenea, a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale pentru a stabili cauza exactă a decesului.

Ancheta urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs acest incident tragic.