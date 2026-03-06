Două femei au murit într-un accident între un TIR și un autoturism, în județul Brăila

Două femei și-au pierdut viața, iar un bărbat a fost rănit, vineri, în urma unui accident rutier produs în zona localității Lanurile, județul Brăila, după ce un TIR și un autoturism s-au ciocnit. Cele trei persoane aflate în mașină au rămas încarcerate în urma impactului.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Brăila, pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Însurăței au intervenit la fața locului cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD, iar echipaje ale Detașamentului 2 de Pompieri Brăila au fost mobilizate cu o autospecială de descarcerare. În sprijin au fost trimise și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Brăila, iar ulterior a fost mobilizată încă o ambulanță.

Salvatorii au găsit trei persoane încarcerate în autoturism. Primele două victime scoase dintre fiarele contorsionate, ambele femei, se aflau în stop cardiorespirator, iar echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare.

Medicul aflat la locul intervenției a declarat decesul uneia dintre femei, iar ulterior a fost confirmat și decesul celei de-a doua victime.

Cea de-a treia persoană aflată în autoturism, un bărbat, a fost extrasă conștientă de echipele de intervenție și preluată de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Brăila. Acesta a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe pentru investigații și îngrijiri medicale.

De asemenea, șoferul camionului acuză dureri toracice și a fost transportat la spital de o ambulanță SMURD.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.