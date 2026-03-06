search
Vineri, 6 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Două femei au murit într-un accident între un TIR și un autoturism, în județul Brăila

0
0
Publicat:

Două femei și-au pierdut viața, iar un bărbat a fost rănit, vineri, în urma unui accident rutier produs în zona localității Lanurile, județul Brăila, după ce un TIR și un autoturism s-au ciocnit. Cele trei persoane aflate în mașină au rămas încarcerate în urma impactului.

Două femei au murit într-un accident între un TIR și un autoturism. FOTO: ISU Brăila
Două femei au murit într-un accident între un TIR și un autoturism. FOTO: ISU Brăila

Potrivit informațiilor transmise de ISU Brăila, pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Însurăței au intervenit la fața locului cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD, iar echipaje ale Detașamentului 2 de Pompieri Brăila au fost mobilizate cu o autospecială de descarcerare. În sprijin au fost trimise și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Brăila, iar ulterior a fost mobilizată încă o ambulanță.

Salvatorii au găsit trei persoane încarcerate în autoturism. Primele două victime scoase dintre fiarele contorsionate, ambele femei, se aflau în stop cardiorespirator, iar echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare.

Medicul aflat la locul intervenției a declarat decesul uneia dintre femei, iar ulterior a fost confirmat și decesul celei de-a doua victime.

Cea de-a treia persoană aflată în autoturism, un bărbat, a fost extrasă conștientă de echipele de intervenție și preluată de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Brăila. Acesta a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe pentru investigații și îngrijiri medicale.

De asemenea, șoferul camionului acuză dureri toracice și a fost transportat la spital de o ambulanță SMURD.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

Brăila

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar o chestiune de timp”
digi24.ro
image
Daciana Sârbu va depune plângere penală împotriva Oanei Ţoiu după ce fiica ei nu a fost repatriată din Abu Dhabi
stirileprotv.ro
image
Mai știi celebra bancnotă de 5.000 lei cu chipul lui Lucian Blaga, din anii ’90? Suma uriașă cu care se vinde acum, în 2026
gandul.ro
image
Interceptări DNA din dosarul de mită din Vama Constanța Sud: „Mi-a trimis 2.200… ăștia-s numai pe ianuarie”
mediafax.ro
image
Cât costă să petreci Paștele la hotelul deținut de Simona Halep, în Poiana Brașov. Ce primesc turiștii în pachet
fanatik.ro
image
Dosarul pedofilului german acuzat că a abuzat sexual 36 de copii români e în pragul prescrierii, din cauza schimbării completurilor. Ultimul judecător a fost Laurențiu Beşu
libertatea.ro
image
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
"Dezgustător". Gestul lui Leo Messi după ce Donald Trump a menționat războiul din Iran face înconjurul lumii
digisport.ro
image
Noua lege a disciplinei bugetare: Guvernul poate fi obligat să justifice public abaterile de la deficit, iar riscurile climatice intră oficial în calculele bugetului
stiripesurse.ro
image
Purtătorul de cuvânt al MAE: Irina Ponta nu îndeplinea condițiile pentru a fi în avionul cu repatriați. Nu a dat-o nimeni jos din avion
antena3.ro
image
"România se află la intersecţia a două războaie". Cristian Diaconescu, despre riscurile conflictului din Iran
observatornews.ro
image
România va avea cea mai CANICULARĂ vară din ultimii 100 de ani! Avertismentul GROAZNIC al meteorologilor
cancan.ro
image
300 dosare de pensii ajung lunar la CCR. Formula de recalculare a pensiei poate fi declarată neconstituțională
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Cum se calculează gradul de îndatorare la bancă: Explicaţia clară oferită de un specialist
playtech.ro
image
Fotografie de colecție cu ceasurile de 200.000 de euro pe care Gigi Becali le-a oferit cadou fotbaliștilor de la FCSB: „Nu o să-l vând niciodată!”. Foto exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Gata! Cristi Tănase a divorțat: prima reacție a fostului fotbalist
digisport.ro
image
Vin vremuri grele pentru apărarea ucraineană: ce modificare a făcut Moscova dronelor Shahed încât să fie letale
stiripesurse.ro
image
Un bărbat și-a pierdut viața în Bârlad, după ce un tren a dat peste el. Victima a fost resuscitată timp de 30 de minute
kanald.ro
image
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat două decrete înainte de weekend. Banii se plătesc în trei rate
romaniatv.net
image
Irina Ponta, fiica lui Victor Ponta, întoarsă în România cu un avion comercial. Daciana Sârbu a confirmat: Vă mulțumesc din suflet tuturor
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Irina Ponta a ajuns în România. Prin ce mijloace a a reușit fiica de 17 ani a lui Ponta să ajungă în țară
actualitate.net
image
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
click.ro
image
6 mirosuri care trădează o casă modestă
click.ro
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
click.ro
Saraha Ferguson cu JFK Jr foto Profimedia jpg
Iubiții insațiabilei Sarah primeau note ca la școală. Ce nume celebre ocupau primele poziții în clasamentul ei amoros
okmagazine.ro
Budinca cu lamaie Sursa foto shutterstock 2450689863 jpg
Budincă cu lămâie. Desertul care te cucerește instant
clickpentrufemei.ro
Documente medievale în limba chineză, descoperite la Bistrița-Năsăud (© Arhivele Naționale ale României)
Documente medievale în limba chineză, descoperite la Bistrița-Năsăud
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Frizerii spun adevărul pe care clienții nu vor să-l audă. 7 lucruri pe care le faci la salon și care îți enervează stilistul
image
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești

OK! Magazine

image
Iubiții insațiabilei Sarah primeau note ca la școală. Ce nume celebre ocupau primele poziții în clasamentul ei amoros

Click! Pentru femei

image
De câte ori a fost chemată poliția acasă la Britney Spears înainte ca vedeta să fie arestată

Click! Sănătate

image
3 celebrități care au făcut cancer colorectal