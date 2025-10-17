Bărbat din Brăila, arestat după ce a lovit intenționat o persoană cu mașina. Victima a avut nevoie de 8 zile de îngrijiri medicale

Un bărbat din Brăila a fost arestat după ce ar fi lovit intenţionat cu autoturismul o persoană aflată pe o stradă din municipiu. Incidentul a avut loc pe 9 octombrie, iar victima a avut nevoie de o săptămână pentru a-i fi vindecate leziunile provocate.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, pe 10 octombrie 2025, a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, după ce, în aceeași zi, în jurul orei 22:00, o persoană a fost lovită de un autoturism pe strada Negoiului din municipiul Brăila.

„În fapt, în baza mijloacelor de probă administrate, s-a stabilit că la data de 09.10.2025, în jurul orei 22:55, în timp ce se afla pe str. Negoiului din municipiul Brăila, inculpatul B.S. a condus autoturismul marca Seat, pe care l-a demarat în mod intenţionat în direcţia persoanei vătămate C.R., cu intenţia de a-i suprima viaţa, lovind-o şi producându-i leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 7-8 zile de îngrijiri medicale; totodată, prin fapta sa a tulburat ordinea şi liniştea publică.

Urmare a probelor administrate, prin ordonanţa din 13 octombrie 2025 s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei în infracţiunea de tentativă la omor şi declinarea competenţei către Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila”, se arată într-un comunicat de presă remis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila.

Pe 17 octombrie, procurorii au solicitat arestarea preventivă a inculpatului B.S. pentru o perioadă de 30 de zile.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Brăila a admis propunerea Parchetului şi a dispus arestarea preventivă a acestuia, începând cu data de 17 octombrie până la 15 noiembrie 2025.